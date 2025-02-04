EA выпустила переиздание The Sims и The Sims 2 со всеми DLC и улучшениями графики04.02.25
Прогнозы датамайнеров оправдались: в честь 25-летия со дня выхода первой части культовой серии The Sims компания Electronic Arts представила обновлённые версии двух знаковых игр.
В цифровых магазинах Epic Games Store и Steam, а также для подписчиков сервиса EA Play стали доступны два сборника — The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection. В их состав вошли оригинальные игры вместе со всеми выпущенными дополнениями. Разработчики внесли небольшие технические улучшения, однако каких-либо кардинальных изменений в игровом процессе не заявлено.
The Sims: Legacy Collection
- Livin’ Large
- House Party
- Hot Date
- Vacation
- Unleashed
- Superstar
- Makin’ Magic
- Throwback Fit Kit (для The Sims 4)
The Sims 2: Legacy Collection
- University
- Nightlife
- Open for Business
- Pets
- Seasons
- Bon Voyage
- FreeTime
- Apartment Life
- Holiday Party Pack
- Family Fun Stuff
- Glamour Life Stuff
- Celebration Stuff
- Happy Holiday Stuff
- H&M Fashion Stuff
- Teen Style Stuff
- Kitchen & Bath Interior Design Stuff
- Mansion & Garden Stuff
- Grunge Revival Kit (для The Sims 4)
Стоимость наборов составляет:
- The Sims: Legacy Collection — $19.99;
- The Sims 2: Legacy Collection — $29.99;
- 25th Birthday Bundle — $39.99.
Разработчики не называют переиздания The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection ни ремастерами, ни ремейками, однако многие поклонники франшизы ожидали большего от юбилейного релиза.
Как и большинство современных релизов Electronic Arts, новые издания подверглись жёсткой критике. The Sims: Legacy Collection получила 65% положительных отзывов в Steam, тогда как The Sims 2: Legacy Collection — всего 55%.
Игроки недовольны тем, что первая часть представлена практически в неизменном виде, без значимых технических улучшений, но при этом предлагается за ощутимую сумму. Более того, у некоторых пользователей игра нестабильно работает и регулярно вылетает.
Ситуация с The Sims 2: Legacy Collection оказалась ещё хуже. Помимо отсутствия серьёзных обновлений, переиздание оказалось хуже оптимизировано, чем оригинал 2004 года. В игре остались старые баги, к которым добавились новые, а адаптация под современные системы выполнена некачественно. Недовольство геймеров усиливается тем, что переиздание продаётся за $30, несмотря на технические проблемы.
Один из рецензентов в Steam кратко выразил общее мнение игроков о переиздании, охарактеризовав его как разочаровывающее.
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EA выпустила переиздание The Sims и The Sims 2 со всеми DLC и улучшениями графики игры обновление
Разработчики не называют переиздания The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection ни ремастерами, ни ремейками, однако многие поклонники франшизы ожидали большего от юбилейного релиза.
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