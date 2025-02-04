EA выпустила переиздание The Sims и The Sims 2 со всеми DLC и улучшениями графики

Прогнозы датамайнеров оправдались: в честь 25-летия со дня выхода первой части культовой серии The Sims компания Electronic Arts представила обновлённые версии двух знаковых игр.

В цифровых магазинах Epic Games Store и Steam, а также для подписчиков сервиса EA Play стали доступны два сборника — The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection. В их состав вошли оригинальные игры вместе со всеми выпущенными дополнениями. Разработчики внесли небольшие технические улучшения, однако каких-либо кардинальных изменений в игровом процессе не заявлено.

The Sims: Legacy Collection

Livin’ Large

House Party

Hot Date

Vacation

Unleashed

Superstar

Makin’ Magic

Throwback Fit Kit (для The Sims 4)

The Sims 2: Legacy Collection

University

Nightlife

Open for Business

Pets

Seasons

Bon Voyage

FreeTime

Apartment Life

Holiday Party Pack

Family Fun Stuff

Glamour Life Stuff

Celebration Stuff

Happy Holiday Stuff

H&M Fashion Stuff

Teen Style Stuff

Kitchen & Bath Interior Design Stuff

Mansion & Garden Stuff

Grunge Revival Kit (для The Sims 4)

Стоимость наборов составляет:

The Sims: Legacy Collection — $19.99;

The Sims 2: Legacy Collection — $29.99;

25th Birthday Bundle — $39.99.

Разработчики не называют переиздания The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection ни ремастерами, ни ремейками, однако многие поклонники франшизы ожидали большего от юбилейного релиза.

Как и большинство современных релизов Electronic Arts, новые издания подверглись жёсткой критике. The Sims: Legacy Collection получила 65% положительных отзывов в Steam, тогда как The Sims 2: Legacy Collection — всего 55%.

Игроки недовольны тем, что первая часть представлена практически в неизменном виде, без значимых технических улучшений, но при этом предлагается за ощутимую сумму. Более того, у некоторых пользователей игра нестабильно работает и регулярно вылетает.

Ситуация с The Sims 2: Legacy Collection оказалась ещё хуже. Помимо отсутствия серьёзных обновлений, переиздание оказалось хуже оптимизировано, чем оригинал 2004 года. В игре остались старые баги, к которым добавились новые, а адаптация под современные системы выполнена некачественно. Недовольство геймеров усиливается тем, что переиздание продаётся за $30, несмотря на технические проблемы.

Один из рецензентов в Steam кратко выразил общее мнение игроков о переиздании, охарактеризовав его как разочаровывающее.