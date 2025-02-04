EA випустила перевидання The Sims та The Sims 2 з усіма DLC та покращеннями графіки

Прогнози датамайнерів виправдалися: на честь 25-річчя від дня виходу першої частини культової серії The Sims компанія Electronic Arts представила оновлені версії двох знакових ігор.

У цифрових магазинах Epic Games Store та Steam, а також для передплатників сервісу EA Play стали доступні дві збірки – The Sims: Legacy Collection та The Sims 2: Legacy Collection. До їх складу увійшли оригінальні ігри разом із усіма випущеними доповненнями. Розробники внесли невеликі технічні покращення, проте жодних кардинальних змін в ігровому процесі не заявлено.

The Sims: Legacy Collection

Livin’ Large

House Party

Hot Date

Vacation

Unleashed

Superstar

Makin’ Magic

Throwback Fit Kit (для The Sims 4)

The Sims 2: Legacy Collection

University

Nightlife

Open for Business

Pets

Seasons

Bon Voyage

FreeTime

Apartment Life

Holiday Party Pack

Family Fun Stuff

Glamour Life Stuff

Celebration Stuff

Happy Holiday Stuff

H&M Fashion Stuff

Teen Style Stuff

Kitchen & Bath Interior Design Stuff

Mansion & Garden Stuff

Grunge Revival Kit (для The Sims 4)

Вартість наборів складає:

The Sims: Legacy Collection — $19.99;

The Sims 2: Legacy Collection — $29.99;

25th Birthday Bundle — $39.99.

Розробники не називають перевидання The Sims: Legacy Collection і The Sims 2: Legacy Collection ні ремайстрами, ні рімейками, проте багато шанувальників франшизи чекали більшого від ювілейного релізу.

Як і більшість сучасних релізів Electronic Arts, нові видання зазнали жорсткої критики. The Sims: Legacy Collection отримала 65% позитивних відгуків у Steam, тоді як The Sims 2: Legacy Collection – лише 55%.

Гравці незадоволені тим, що перша частина представлена ​​практично в незмінному вигляді, без значних технічних покращень, але при цьому пропонується за відчутну суму. Більше того, у деяких користувачів гра нестабільно працює та регулярно вилітає.

Ситуація з The Sims 2: Legacy Collection виявилася ще гіршою. Окрім відсутності серйозних оновлень, перевидання виявилося гірше оптимізовано, ніж оригінал 2004 року. У грі залишилися старі баги, яких додалися нові, а адаптація під сучасні системи виконано неякісно. Невдоволення геймерів посилюється тим, що перевидання продається за $30, незважаючи на технічні проблеми.

Один із рецензентів у Steam коротко висловив загальну думку гравців про перевидання, охарактеризувавши її як таку, що розчаровує.