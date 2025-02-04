EA випустила перевидання The Sims та The Sims 2 з усіма DLC та покращеннями графіки04.02.25
Прогнози датамайнерів виправдалися: на честь 25-річчя від дня виходу першої частини культової серії The Sims компанія Electronic Arts представила оновлені версії двох знакових ігор.
У цифрових магазинах Epic Games Store та Steam, а також для передплатників сервісу EA Play стали доступні дві збірки – The Sims: Legacy Collection та The Sims 2: Legacy Collection. До їх складу увійшли оригінальні ігри разом із усіма випущеними доповненнями. Розробники внесли невеликі технічні покращення, проте жодних кардинальних змін в ігровому процесі не заявлено.
The Sims: Legacy Collection
- Livin’ Large
- House Party
- Hot Date
- Vacation
- Unleashed
- Superstar
- Makin’ Magic
- Throwback Fit Kit (для The Sims 4)
The Sims 2: Legacy Collection
- University
- Nightlife
- Open for Business
- Pets
- Seasons
- Bon Voyage
- FreeTime
- Apartment Life
- Holiday Party Pack
- Family Fun Stuff
- Glamour Life Stuff
- Celebration Stuff
- Happy Holiday Stuff
- H&M Fashion Stuff
- Teen Style Stuff
- Kitchen & Bath Interior Design Stuff
- Mansion & Garden Stuff
- Grunge Revival Kit (для The Sims 4)
Вартість наборів складає:
- The Sims: Legacy Collection — $19.99;
- The Sims 2: Legacy Collection — $29.99;
- 25th Birthday Bundle — $39.99.
Розробники не називають перевидання The Sims: Legacy Collection і The Sims 2: Legacy Collection ні ремайстрами, ні рімейками, проте багато шанувальників франшизи чекали більшого від ювілейного релізу.
Як і більшість сучасних релізів Electronic Arts, нові видання зазнали жорсткої критики. The Sims: Legacy Collection отримала 65% позитивних відгуків у Steam, тоді як The Sims 2: Legacy Collection – лише 55%.
Гравці незадоволені тим, що перша частина представлена практично в незмінному вигляді, без значних технічних покращень, але при цьому пропонується за відчутну суму. Більше того, у деяких користувачів гра нестабільно працює та регулярно вилітає.
Ситуація з The Sims 2: Legacy Collection виявилася ще гіршою. Окрім відсутності серйозних оновлень, перевидання виявилося гірше оптимізовано, ніж оригінал 2004 року. У грі залишилися старі баги, яких додалися нові, а адаптація під сучасні системи виконано неякісно. Невдоволення геймерів посилюється тим, що перевидання продається за $30, незважаючи на технічні проблеми.
Один із рецензентів у Steam коротко висловив загальну думку гравців про перевидання, охарактеризувавши її як таку, що розчаровує.
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