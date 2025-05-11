DOOM: The Dark Ages высоко оценили критики и блогеры

Критики и блогеры поделились первыми впечатлениями о новой части культового шутера, и реакция оказалась в целом предсказуемой: DOOM: The Dark Ages уверенно держит планку серии, несмотря на смелые эксперименты со стороны разработчиков.

Почти все рецензенты признали игру отличным продолжением франшизы и логичным развитием идей, заложенных в DOOM (2016) и DOOM Eternal. В игре снова мощная стрельба, эффектно проработанные уровни, разнообразные демоны, оружие на любой вкус — от тяжелого огнестрела до брутальных ближних атак. Звучит всё это под фирменный динамичный саундтрек, а визуальное и техническое исполнение, по мнению критиков, вышло на новый уровень. Особенно выделяется сюжет, который уже называют самым цельным и проработанным в истории DOOM.

Но без претензий не обошлось. Главный источник споров — попытка разработчиков выйти за рамки привычного геймплея. Эпизоды с участием гигантского боевого меха и летающего кибердракона, несмотря на зрелищность, показались многим затянутыми и выбивающимися из общего темпа. Критики сходятся во мнении: эти вставки ослабляют драйв и ломают ритм шутера. Впрочем, если бы разработчики не пошли на эксперименты, игру могли бы упрекнуть в самокопировании.

Сдержаннее восприняли и общую динамику сражений — она стала менее вертикальной и чуть более размеренной, что не всем поклонникам предыдущих частей пришлось по вкусу.

Несмотря на это, DOOM: The Dark Ages получила высокие оценки:

Metacritic: от 84 до 86 баллов, в зависимости от платформы;

OpenCritic: 86 баллов при 96% положительных рекомендаций.

Релиз игры намечен на 15 мая. DOOM: The Dark Ages выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также будет доступна с первого дня в Game Pass.

Авторы DOOM: The Dark Ages также представили новый трейлер, в котором демонстрируется подготовка Палача Рока к очередной войне с армиями Ада. В центре внимания — подбор арсенала: герой собирает набор оружия ближнего и дальнего боя, среди которого появляется новый элемент снаряжения — щит-пила. Этот инструмент позволяет не только отражать вражеские атаки, но и наносить сокрушительный урон противникам.



