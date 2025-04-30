Doom: The Dark Ages получит самое долгое прохождение в игровой серии — 22 уровня за 20 часов

15 мая состоится выход Doom: The Dark Ages — новой игры от студии id Software, которая, по обещаниям разработчиков, станет самой масштабной в истории франшизы. Гейм-директор проекта Хьюго Мартин сообщил, что кампания будет включать 22 уровня, а на полное прохождение уйдёт около 20 часов. Для сравнения, в Doom Eternal и Doom (2016) было лишь по 13 уровней. На этот раз основное внимание уделено сюжету, боевой системе и исследованию мира. Мартин подчеркнул, что команда «отдала проекту всё, что у неё было», тщательно проработав каждую функцию. Игроков ждёт классический шутерный экшен с элементами парирования, мехами и масштабными локациями для исследования.

Одним из ключевых новых миров станет Космическое Царство — локация с архитектурой в стиле Лавкрафта и новыми видами противников. Среди них — Космический Барон, вооружённый двумя клинками и способный атаковать на ближней и дальней дистанции. Его псионические залпы блокируют снаряды и истощают здоровье игрока. После битвы с ним появится ещё более опасный противник — гибридный Какодемон, использующий телепатические удары и щупальца.

Для борьбы с новыми угрозами Убийца Думу получит новое оружие — Цепной выстрел Разбойника. Эта железная булава позволяет наносить как быстрые удары на ближней дистанции, так и мощные заряженные атаки на расстоянии с помощью Сферы Хаоса.

Игра работает на движке idTech 8. Он обеспечивает увеличенные размеры уровней, большее количество врагов на экране, улучшенные разрушения и полное динамическое освещение с трассировкой лучей. На PlayStation 5 и PS5 Pro проект будет работать стабильно при 60 кадрах в секунду.

Помимо основной кампании, в Doom: The Dark Ages обещают множество дополнительного контента: секреты, новые способности, дополнительное оружие и крупные сражения с демонами. Владельцы премиум-версии смогут начать игру уже 13 мая. Официальный релиз на всех основных платформах, а также в Game Pass, состоится 15 мая. В Steam предзаказ доступен по цене 2449₴.

На фестивале QuakeCon 2024 участники получили эксклюзивную возможность увидеть закрытый показ шутера DOOM: The Dark Ages, который был анонсирован в начале лета с ярким трейлером. Хотя съемка на мероприятии была запрещена, посетители поделились своими впечатлениями на форумах, посвященных игре.

Практически все геймеры отметили, что новая часть DOOM получилась значительно мрачнее и брутальнее, чем DOOM Eternal. Темп игры замедлился: Палач Рока (Doom Slayer) стал менее мобильным и проворным, больше полагаясь на свою крепкую броню и новый щит. Этот щит не только защищает героя от вражеских выстрелов, но и оснащен цепным приводом, который можно использовать для распиливания демонов. Интересно, что щиты появились не только у главного героя, но и у врагов, которые активно используют их в бою, выстраивая оборону. При атаке врагов их щиты вспыхивают желтым цветом, что позволяет игроку быстро реагировать на их выпады.

Геймеры также рассказали о появлении новых врагов, включая босса с паукоподобной внешностью, напоминающего противников из серии Dark Souls. Некоторые демоны в DOOM: The Dark Ages стали значительно крупнее по сравнению с предыдущими играми.

Среди нововведений отмечается минимизация цветных обозначений в игре. Например, теперь тело врага больше не подсвечивается красным, когда его можно добить — вместо этого над его головой появляется нимб.

Как было показано в дебютном трейлере, в некоторых миссиях Палач Рока использует гигантского боевого робота (меха) для расправы над особо крупными врагами и их помощниками. Один из таких уровней напомнил геймерам локации на Марсе из DOOM (2016).

Протагонист получил новые приемы ближнего боя, а также расширенный арсенал, включающий оружие с восстанавливающимися снарядами, двуствольную плазменную винтовку, одноствольный дробовик и шипастый цеп.

Судя по всему, DOOM: The Dark Ages обещает стать более тактической и насыщенной игрой, сохранив при этом фирменную жестокость и динамику серии.

Релиз Doom: The Dark Ages ожидается в 2025 году на ПК (в Steam и Microsoft Store), Sony PS5, Xbox Series, а еще игра сразу появится в Game Pass.