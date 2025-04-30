Doom: The Dark Ages отримає найдовше проходження в ігровій серії – 22 рівні за 20 годин

15 травня відбудеться вихід Doom: The Dark Ages – нової гри від студії id Software, яка, за обіцянками розробників, стане наймасштабнішою в історії франшизи. Гейм-директор проекту Х’юго Мартін повідомив, що кампанія включатиме 22 рівні, а на повне проходження піде близько 20 годин. Для порівняння, у Doom Eternal та Doom (2016) було лише по 13 рівнів. Цього разу основну увагу приділено сюжету, бойовій системі та дослідженню світу. Мартін підкреслив, що команда «віддала проекту все, що мала», ретельно пропрацювавши кожну функцію. Гравців чекає класичний шутерний екшен з елементами парування, хутром та масштабними локаціями для дослідження.

Одним із ключових нових світів стане Космічне Царство – локація з архітектурою у стилі Лавкрафта та новими видами супротивників. Серед них — Космічний Барон, озброєний двома мечами і здатний атакувати на ближній та дальній дистанції. Його псіонічні залпи блокують снаряди та виснажують здоров’я гравця. Після битви з ним з’явиться ще небезпечніший противник — гібридний Какодемон, який використовує телепатичні удари та щупальця.

Для боротьби з новими загрозами Вбивця Думу отримає нову зброю – Ланцюговий постріл Розбійника. Ця залізна булава дозволяє завдавати як швидких ударів на ближній дистанції, так і потужних заряджених атак на відстані за допомогою Сфери Хаосу.

Гра працює на движку idTech 8. Він забезпечує збільшені розміри рівнів, більшу кількість ворогів на екрані, покращені руйнування та повне динамічне освітлення з трасуванням променів. На PlayStation 5 та PS5 Pro проект працюватиме стабільно при 60 кадрах на секунду.

Крім основної кампанії, Doom: The Dark Ages обіцяє безліч додаткового контенту: секрети, нові здібності, додаткову зброю і великі битви з демонами. Власники преміум-версії зможуть розпочати гру вже 13 травня. Офіційний реліз на всіх основних платформах, а також у Game Pass відбудеться 15 травня. У Steam попереднє замовлення доступне за ціною 2449₴.

На фестивалі QuakeCon 2024 учасники отримали ексклюзивну нагоду побачити закритий показ шутера DOOM: The Dark Ages, який був анонсований на початку літа з яскравим трейлером. Хоча зйомку на заході було заборонено, відвідувачі поділилися своїми враженнями на форумах, присвячених грі.

Практично всі геймери відзначили, що нова частина DOOM вийшла значно похмурішою та брутальнішою, ніж DOOM Eternal. Темп гри сповільнився: Кат Рока (Doom Slayer) став менш мобільним та спритним, більше покладаючись на свою міцну броню та новий щит. Цей щит не тільки захищає героя від ворожих пострілів, але й оснащений ланцюговим приводом, який можна використовувати для розпилювання демонів. Цікаво, що щити з’явилися не лише у головного героя, а й у ворогів, які активно використовують їх у бою, вишиковуючи оборону. При атаці ворогів їх щити спалахують жовтим кольором, що дозволяє гравцеві швидко реагувати на їхні випади.

Геймери також розповіли про появу нових ворогів, включаючи боса з паукоподібною зовнішністю, що нагадує супротивників із серії Dark Souls. Деякі демони в DOOM: The Dark Ages стали значно більшими порівняно з попередніми іграми. Серед нововведень відзначається мінімізація кольорових позначень у грі. Наприклад, тепер тіло ворога більше не підсвічується червоним, коли його можна добити – натомість над його головою з’являється німб.

Як було показано в дебютному трейлері, у деяких місіях Кат Рока використовує гігантського бойового робота (хутра) для розправи над особливо великими ворогами та їхніми помічниками. Один із таких рівнів нагадав геймерам локації на Марсі з DOOM (2016).

Протагоніст отримав нові прийоми ближнього бою, а також розширений арсенал, що включає зброю з снарядами, що відновлюються, двоствольну плазмову гвинтівку, одноствольний дробовик і шипастий ланцюг.

Судячи з усього, DOOM: The Dark Ages обіцяє стати більш тактичною та насиченою грою, зберігши при цьому фірмову жорстокість та динаміку серії. Реліз Doom: The Dark Ages очікується в 2025 році на ПК (Steam і Microsoft Store), Sony PS5, Xbox Series, а ще гра відразу з’явиться в Game Pass.