Доходы Apple от App Store растут, но игры больше не доминируют10.07.25
Bank of America опублікував нову аналітику щодо прибутків App Store: за рік, з червня 2024-го по червень 2025-го, глобальна виручка платформи зросла на 12%. Водночас кількість завантажень зросла лише на 4%, що свідчить про зростання витрат на вже знайомі додатки, а не на нові інсталяції.
Ключова зміна — структура доходів. Уперше за тривалий час ігри втратили домінуючу позицію: їхня частка опустилась до 45%, поступившись сервісним додаткам. У топі тепер не мобільні ігри, а сервіси на кшталт Notion, Tinder, Calm та інструменти на основі штучного інтелекту.
Популярними стали підписки на AI-додатки, фітнес і медитацію, VPN та сервіси знайомств. Більше користувачів також обирають розблокування преміум-функцій через регулярні платежі.
Що з альтернативними магазинами?
Попри запуск сторонніх платформ на кшталт AltStore та Epic Games Store в ЄС, аналітики не зафіксували жодного суттєвого впливу на доходи App Store. Нові майданчики залишаються нішевими, а користувачі здебільшого не поспішають змінювати звичні схеми користування.
Для Apple це позитивний сигнал: екосистема лишається стабільною, а виручка зростає навіть на фоні повільного розвитку конкуренції.
Apple официально представила новое игровое приложение-хаб, которое объединяет Apple Arcade, персональные рекомендации из App Store, библиотеку игр пользователя и социальные функции Game Center.
Новое приложение получило название Apple Games и станет универсальной платформой для доступа ко всем играм пользователя на iPhone, iPad и Mac.
Одним из ключевых нововведений стал интерфейс Game Center Overlay для iPad и Mac — он появляется поверх игры и позволяет просматривать список друзей и настройки, не прерывая игровой процесс.
Также в Apple Games появятся социальные функции, включая режим Play Together, который даст возможность запускать кооперативные игры и другие виды совместного времяпрепровождения.
Кроме того, приложение предложит таблицы лидеров и челленджи, что добавит элемент соревнования и позволит следить за успехами друзей и соперников.
Выход Apple Games запланирован на осень 2025 года одновременно с релизами iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 Tahoe.
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