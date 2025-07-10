Доходи Apple від App Store зростають, але ігри більше не домінують10.07.25
Bank of America опублікував нову аналітику щодо прибутків App Store: за рік, з червня 2024-го до червня 2025-го, глобальна виручка платформи зросла на 12%. Водночас кількість завантажень зросла лише на 4%, що свідчить про зростання витрат на вже знайомі додатки, а не на нові інсталяції.
Ключова зміна – структура доходів. Уперше за тривалу годину гри втратили домінуючу позицію: їхня частка опустилася до 45%, поступившись сервісним додаткам. У топі тепер не мобільні ігри, а сервіси на зразок Notion, Tinder, Calm та інструменти на основі штучного інтелекту.
Популярними стали підписки на AI-додатки, фітнес та медитацію, VPN та сервіси знайомств. Більше користувачів також обирають розблокування преміум-функцій через регулярні платежі.
Що з альтернативними магазинами?
Незважаючи на запуск сторонніх платформ на зразок AltStore та Epic Games Store в ЄС, аналітики не зафіксували жодного суттєвого впливу на доходи App Store. Нові майданчики залишаються нішевими, а користувачі здебільшого не поспішають змінювати звичні схеми користування.
Для Apple це позитивний сигнал: екосистема залишається стабільною, а виручка зростає навіть на фоні повільного розвитку конкуренції.
Apple офіційно представила новий ігровий додаток-хаб, який поєднує Apple Arcade, персональні рекомендації з App Store, бібліотеку ігор користувача та соціальні функції Game Center.
Новий додаток отримав назву Apple Games і стане універсальною платформою для доступу до всіх ігор користувача на iPhone, iPad та Mac.
Одним із ключових нововведень став інтерфейс Game Center Overlay для iPad і Mac – він з’являється поверх гри і дозволяє переглядати список друзів та налаштування, не перериваючи ігровий процес.
Також у Apple Games з’являться соціальні функції, включаючи режим Play Together, який дозволить запускати кооперативні ігри та інші види спільного проведення часу.
Крім того, додаток запропонує таблиці лідерів та челенджі, що додасть елемент змагання та дозволить стежити за успіхами друзів та суперників.
Вихід Apple Games запланований на осінь 2025 одночасно з релізами iOS 26, iPadOS 26 і macOS 26 Tahoe.
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