Для Mazda MX-5 выпустили комплект для переоборудования в электромобиль16.12.24
Британская компания Electrogenic продолжает превращать классические автомобили в электромобили, и теперь в её портфолио оказался культовый спортивный автомобиль Mazda MX-5 первого поколения (NA).
Конверсия добавляет автомобилю 100 кг веса, но это компенсируется увеличением мощности на 21%. Оригинальный двигатель 1.8 заменяется на элементы аккумуляторной батареи емкостью 42 кВт·ч, а дополнительные модули батареи размещаются вместо топливного бака. При этом электрификация автомобиля обратима — если владелец решит вернуть оригинальный двигатель, это возможно.
Технические характеристики электрифицированной Mazda MX-5:
- Мощность электромотора: 160 л.с.
- Крутящий момент: 310 Нм
- Максимальная скорость: 185 км/ч
- Разгон от 0 до 96 км/ч (60 миль/ч): около 6 секунд
- Запас хода: около 240 км (150 миль)
- Время зарядки батареи: до одного часа
Также предусмотрены два ездовых режима: Eco для максимального запаса хода и Sport для более динамичного вождения. Электрификацию можно провести как для автомобилей с механической, так и с автоматической коробкой передач. Крутящий момент передается на задние колеса через одноступенчатый редуктор.
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Для Mazda MX-5 выпустили комплект для переоборудования в электромобиль автомобиль электротранспорт
Британская компания Electrogenic продолжает превращать классические автомобили в электромобили, и теперь в её портфолио оказался культовый спортивный автомобиль Mazda MX-5 первого поколения (NA).
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