Для Mazda MX-5 выпустили комплект для переоборудования в электромобиль

Британская компания Electrogenic продолжает превращать классические автомобили в электромобили, и теперь в её портфолио оказался культовый спортивный автомобиль Mazda MX-5 первого поколения (NA).

Конверсия добавляет автомобилю 100 кг веса, но это компенсируется увеличением мощности на 21%. Оригинальный двигатель 1.8 заменяется на элементы аккумуляторной батареи емкостью 42 кВт·ч, а дополнительные модули батареи размещаются вместо топливного бака. При этом электрификация автомобиля обратима — если владелец решит вернуть оригинальный двигатель, это возможно.

Технические характеристики электрифицированной Mazda MX-5:

Мощность электромотора: 160 л.с.

Крутящий момент: 310 Нм

Максимальная скорость: 185 км/ч

Разгон от 0 до 96 км/ч (60 миль/ч): около 6 секунд

Запас хода: около 240 км (150 миль)

Время зарядки батареи: до одного часа

Также предусмотрены два ездовых режима: Eco для максимального запаса хода и Sport для более динамичного вождения. Электрификацию можно провести как для автомобилей с механической, так и с автоматической коробкой передач. Крутящий момент передается на задние колеса через одноступенчатый редуктор.