Mazda MX-5 випустили комплект для переобладнання в електромобіль

Британська компанія Electrogenic продовжує перетворювати класичні автомобілі на електромобілі, і тепер у її портфоліо опинився культовий спортивний автомобіль Mazda MX-5 першого покоління (NA).

Конверсія додає автомобілю 100 кг ваги, але компенсується збільшенням потужності на 21%. Оригінальний двигун 1.8 замінюється на елементи акумуляторної батареї ємністю 42 кВт·год, а додаткові модулі батареї розміщуються замість паливного бака. При цьому електрифікація автомобіля є оборотною — якщо власник вирішить повернути оригінальний двигун, це можливо.

Технічні характеристики електрифікованої Mazda MX-5:

Потужність електромотора: 160 к.с.

Міткий момент: 310 Нм

Максимальна швидкість: 185 км/год

Розгін від 0 до 96 км/год (60 миль/год): близько 6 секунд

Запас ходу: близько 240 км (150 миль)

Час заряджання батареї: до однієї години

Також передбачені два їздові режими: Eco для максимального запасу ходу та Sport для більш динамічного водіння. Електрифікацію можна провести як для автомобілів з механічною, так і автоматичною коробкою передач. Крутний момент передається на задні колеса через одноступінчастий редуктор.