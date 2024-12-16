Mazda MX-5 випустили комплект для переобладнання в електромобіль16.12.24
Британська компанія Electrogenic продовжує перетворювати класичні автомобілі на електромобілі, і тепер у її портфоліо опинився культовий спортивний автомобіль Mazda MX-5 першого покоління (NA).
Конверсія додає автомобілю 100 кг ваги, але компенсується збільшенням потужності на 21%. Оригінальний двигун 1.8 замінюється на елементи акумуляторної батареї ємністю 42 кВт·год, а додаткові модулі батареї розміщуються замість паливного бака. При цьому електрифікація автомобіля є оборотною — якщо власник вирішить повернути оригінальний двигун, це можливо.
Технічні характеристики електрифікованої Mazda MX-5:
- Потужність електромотора: 160 к.с.
- Міткий момент: 310 Нм
- Максимальна швидкість: 185 км/год
- Розгін від 0 до 96 км/год (60 миль/год): близько 6 секунд
- Запас ходу: близько 240 км (150 миль)
- Час заряджання батареї: до однієї години
Також передбачені два їздові режими: Eco для максимального запасу ходу та Sport для більш динамічного водіння. Електрифікацію можна провести як для автомобілів з механічною, так і автоматичною коробкою передач. Крутний момент передається на задні колеса через одноступінчастий редуктор.
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Mazda MX-5 випустили комплект для переобладнання в електромобіль автомобіль електротранспорт
Британська компанія Electrogenic продовжує перетворювати класичні автомобілі на електромобілі, і тепер у її портфоліо опинився культовий спортивний автомобіль Mazda MX-5 першого покоління (NA).
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