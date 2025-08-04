DJI начала продажи электровелосипедов в США04.08.25
DJI официально запустила продажи своих первых электрических горных велосипедов в США. Новинки под названиями PL Carbon и PL Carbon Pro выпускаются через дочернюю компанию Amflow и представляют собой двухподвесные eMTB с технологической начинкой.
Обе модели построены на собственной системе привода DJI под названием Avinox — это центральный электродвигатель с крутящим моментом 105 Н·м и пиковой мощностью до 850 Вт. Вес блока составляет всего 2,5 кг, а минимальный вес всего велосипеда — 19,2 кг. По характеристикам система нацелена конкурировать с Bosch, Shimano и Brose.
Велосипеды оснащены 2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем для отображения скорости и статистики поездки. Также предусмотрено Bluetooth-соединение для управления настройками через фирменное приложение DJI.
Аккумулятор ёмкостью 800 Вт·ч заряжается от 0 до 75% всего за 90 минут благодаря зарядному устройству на 500 Вт — весьма высокий показатель для eMTB-класса.
Детальнее про велосипеды DJI
Обе модели имеют карбоновую раму, переднюю вилку Fox с ходом 160 мм и задний амортизатор с ходом 150 мм. Колеса разного диаметра — 29 дюймов спереди и 27,5 дюймов сзади, что указывает на ориентацию на трейл- и эндуро-катание.
- Amflow PL Carbon — от $7 499
- Amflow PL Carbon Pro — свыше $10 000
Несмотря на высокую цену, запуск этих моделей может служить демонстрацией возможностей платформы Avinox, которую DJI, возможно, будет предлагать сторонним производителям велосипедов в будущем.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
DJI начала продажи электровелосипедов в США DJI электротранспорт
PL Carbon и PL Carbon Pro выпускаются через дочернюю компанию Amflow и представляют собой двухподвесные eMTB от DJI
Стали известны системные требования игры Battlefield 6 Electronic Arts игры комплектующие
Electronic Arts опубликовала системные требования к шутеру Battlefield 6 и поделилась деталями бета-тестирования
DJI начала продажи электровелосипедов в США
Стали известны системные требования игры Battlefield 6
Google сохранит часть ссылок goo.gl — отключат только неактивные
Samsung Galaxy S26 возможно не получит стандартную и Plus-версию
Google Chrome будет показывать отзывы про магазины составленные ИИ
Великобритания ввела селфи для подтверждения возраста на порносайтах
Razer BlackShark V3 – игровые наушники с задержкой 10 мс и активным шумоподавлением
Steam уже тестирует новый дизайн интерфейса
Процессор Samsung Exynos 2600 на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite
Insta360 выпустила дрон Antigravity с камерой 360 8K весом 249 г
Honda N-One e: выпустили в серийной версии