DJI начала продажи электровелосипедов в США

DJI официально запустила продажи своих первых электрических горных велосипедов в США. Новинки под названиями PL Carbon и PL Carbon Pro выпускаются через дочернюю компанию Amflow и представляют собой двухподвесные eMTB с технологической начинкой.

Обе модели построены на собственной системе привода DJI под названием Avinox — это центральный электродвигатель с крутящим моментом 105 Н·м и пиковой мощностью до 850 Вт. Вес блока составляет всего 2,5 кг, а минимальный вес всего велосипеда — 19,2 кг. По характеристикам система нацелена конкурировать с Bosch, Shimano и Brose.

Велосипеды оснащены 2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем для отображения скорости и статистики поездки. Также предусмотрено Bluetooth-соединение для управления настройками через фирменное приложение DJI.

Аккумулятор ёмкостью 800 Вт·ч заряжается от 0 до 75% всего за 90 минут благодаря зарядному устройству на 500 Вт — весьма высокий показатель для eMTB-класса.

Детальнее про велосипеды DJI

Обе модели имеют карбоновую раму, переднюю вилку Fox с ходом 160 мм и задний амортизатор с ходом 150 мм. Колеса разного диаметра — 29 дюймов спереди и 27,5 дюймов сзади, что указывает на ориентацию на трейл- и эндуро-катание.

Amflow PL Carbon — от $7 499

Amflow PL Carbon Pro — свыше $10 000

Несмотря на высокую цену, запуск этих моделей может служить демонстрацией возможностей платформы Avinox, которую DJI, возможно, будет предлагать сторонним производителям велосипедов в будущем.