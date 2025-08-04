DJI розпочала продаж електровелосипедів у США04.08.25
DJI офіційно запустила продаж своїх перших електричних гірських велосипедів у США. Новинки під назвами PL Carbon і PL Carbon Pro випускаються через дочірню компанію Amflow і є двопідвісними eMTB з технологічною начинкою.
Обидві моделі побудовані на власній системі приводу DJI під назвою Avinox – це центральний електродвигун з крутним моментом 105 Нм і піковою потужністю до 850 Вт. Вага блоку складає всього 2,5 кг, а мінімальна вага всього велосипеда – 19,2 кг. За характеристиками система має на меті конкурувати з Bosch, Shimano та Brose.
Велосипеди оснащені 2-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм для відображення швидкості та статистики подорожі. Також передбачено Bluetooth-з’єднання для керування налаштуваннями через фірмовий додаток DJI.
Акумулятор ємністю 800 Вт · год заряджається від 0 до 75% всього за 90 хвилин завдяки зарядному пристрою на 500 Вт – дуже високий показник для eMTB-класу.
Детальніше про велосипеди DJI
Обидві моделі мають карбонову раму, передню вилку Fox із ходом 160 мм та задній амортизатор із ходом 150 мм. Колеса різного діаметра – 29 дюймів спереду і 27,5 дюймів ззаду, що вказує на орієнтацію на трейл-і ендуро-катання.
- Amflow PL Carbon — від $7499
- Amflow PL Carbon Pro — понад $10000
Незважаючи на високу ціну, запуск цих моделей може бути демонстрацією можливостей платформи Avinox, яку DJI, можливо, пропонуватиме стороннім виробникам велосипедів у майбутньому.
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