DeepSeek — китайский конкурент ChatGPT, лидер App Store и убийца акций Nvidia

Компания DeepSeek анонсировала новые мультимодальные модели искусственного интеллекта под названием Janus Pro, которые, как утверждается, превосходят DALL-E 3 от OpenAI. Новые модели доступны для загрузки на платформе Hugging Face и распространяются под лицензией MIT, позволяя использовать их в коммерческих целях без ограничений.

Заявлено что это уникальная модель с открытым исходным кодом, обучение и функционирование которой намного дешевле западных конкурентов. Это связано с программной и аппаратной оптимизацией процесса обучения. Однако учитывая что корни нового ИИ в Китае — достоверно никто не может пока сказать как и на какие средства был создан и работает проект в технологическом плане. А уж про поддержку китайским приятельством и подавно.

Новый ИИ DeepSeek

Семейство Janus Pro включает модели с числом параметров от 1 до 7 миллиардов, причем более крупные версии демонстрируют более высокую производительность. Модели способны анализировать изображения и создавать новые визуальные объекты. По результатам тестов GenEval и DPG-Bench, крупнейшая модель Janus Pro 7B опережает DALL-E 3, а также другие генеративные системы, такие как PixArt-alpha, Emu3-Gen и Stable Diffusion XL. Хотя текущие возможности ограничены созданием изображений с разрешением до 384×384 пикселей, эффективность и компактность Janus Pro впечатляют.

Понедельник на американском фондовом рынке закончился серьезным обвалом акций для Microsoft, Google и ряда других компаний. Но основные потери понесла Nvidia, потерявшая примерно 500 миллиардов за один день. В результате капитализация зеленого гиганта упала до 2,9 триллиона, и он скатился с первого на третье место в писке самых дорогих компаний мира.

Лидер среди ИИ чат-ботов?

Компания DeepSeek, финансируемая китайской High-Flyer Capital Management, привлекла внимание благодаря успеху чат-бота, занявшего лидирующие позиции в рейтингах Apple App Store. Эффективные методы обучения и высокая производительность моделей DeepSeek вызывают опасения аналитиков по поводу способности США удерживать лидерство в глобальной гонке искусственного интеллекта.

При этом доступ к новому ИИ-помощнику абсолютно бесплатный, что вызвало большой интерес среди пользователей. Помощник от DeepSeek возглавляет рейтинг самых скачиваемых приложений на iPhone и занимает высокие позиции среди загрузок на платформе Android.

Выход бесплатного и мощного ИИ на рынок произвел настоящий фурор. Это привело к росту котировок акций китайских компаний, связанных с DeepSeek, на фондовых рынках. В то же время, на американских рынках наблюдается падение акций некоторых технологических компаний, вызванное опасениями утраты технологического лидерства США. Впечатленный результатами, известный инвестор Марк Андриссен отметил, что DeepSeek является невероятным прорывом. Стоит также отметить, что ИИ-система DeepSeek обучается с учетом внутренней цензуры, которая касается определенных политических вопросов.