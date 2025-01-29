DeepSeek – китайський конкурент ChatGPT, лідер App Store та вбивця акцій Nvidia

Компанія DeepSeek анонсувала нові мультимодальні моделі штучного інтелекту під назвою Janus Pro, які, як стверджують, перевершують DALL-E 3 від OpenAI. Нові моделі доступні для завантаження на платформі Hugging Face і поширюються під ліцензією MIT, дозволяючи використовувати їх у комерційних цілях без обмежень.

Заявлено, що це унікальна модель з відкритим вихідним кодом, навчання та функціонування якої набагато дешевше західних конкурентів. Це пов’язано з програмною та апаратною оптимізацією процесу навчання. Проте з огляду на те, що коріння нового ШІ в Китаї – достовірно ніхто не може поки сказати як і на які кошти було створено та працює проект у технологічному плані. А вже про підтримку китайським товариством і поготів.

Новий ШІ DeepSeek

Сімейство Janus Pro включає моделі з числом параметрів від 1 до 7 мільярдів, причому більші версії демонструють вищу продуктивність. Моделі здатні аналізувати зображення та створювати нові візуальні об’єкти. За результатами тестів GenEval та DPG-Bench, найбільша модель Janus Pro 7B випереджає DALL-E 3, а також інші генеративні системи, такі як PixArt-alpha, Emu3-Gen та Stable Diffusion XL. Хоча поточні можливості обмежені створенням зображень з роздільною здатністю до 384×384 пікселів, ефективність та компактність Janus Pro вражають.

Понеділок на американському фондовому ринку закінчився серйозним обвалом акцій для Microsoft, Google та інших компаній. Але основні втрати зазнала Nvidia, яка втратила приблизно 500 мільярдів за день. В результаті капіталізація зеленого гіганта впала до 2,9 трильйона, і він скотився з першого на третє місце у писку найдорожчих компаній світу.

Лідер серед ШІ чат-ботів?

Компанія DeepSeek, що фінансується китайською High-Flyer Capital Management, привернула увагу завдяки успіху чат-бота, що зайняв лідируючі позиції в рейтингах Apple App Store. Ефективні методи навчання та висока продуктивність моделей DeepSeek викликають побоювання аналітиків щодо здатності США утримувати лідерство у глобальній гонці штучного інтелекту.

При цьому доступ до нового ШІ помічника абсолютно безкоштовний, що викликало великий інтерес серед користувачів. Помічник від DeepSeek очолює рейтинг додатків, що найбільш завантажуються, на iPhone і займає високі позиції серед завантажень на платформі Android.

Вихід безкоштовного та потужного ШІ на ринок справив справжній фурор. Це призвело до зростання котирувань акцій китайських компаній, пов’язаних із DeepSeek, на фондових ринках. У той же час, на американських ринках спостерігається падіння акцій деяких технологічних компаній, спричинене побоюваннями втрати технологічного лідерства США. Вражений результатами відомий інвестор Марк Андріссен зазначив, що DeepSeek є неймовірним проривом. Варто також зазначити, що ШІ -система DeepSeek навчається з урахуванням внутрішньої цензури, яка стосується певних політичних питань.