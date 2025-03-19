Counter-Strike 2 установил рекорд онлайна — 1,825 млн игроков19.03.25
Counter-Strike уже более двадцати лет остается одним из самых популярных сетевых шутеров, и новая версия — Counter-Strike 2 — продолжает традицию успеха.
Игра стабильно занимает первое место в чарте Steam по прибыльности и количеству активных игроков. Сегодня она установила новый рекорд пикового онлайна — 1,825 миллиона человек, что всего на 6 тысяч больше предыдущего рекорда, зафиксированного два месяца назад. Интересно, что этот рост произошел без крупных обновлений или масштабных ивентов.
Несмотря на высокую конкуренцию среди сетевых шутеров, Counter-Strike 2 продолжает оставаться лидером, что свидетельствует о правильной стратегии развития со стороны Valve.
Valve выпустила обновление для игры Counter-Strike 2, которое приносит многочисленные улучшения а также некоторые корректировки геймплея.
Среди заметных изменений КС2 — возможность переключения между удержанием оружия левой или правой руки во время прицеливания. Сменить руку перед выстрелом можно нажав кнопку H.
В меню «Покупка» появилась панель «Брошенное оружие», которая отображает все оружие, выброшенное вашей командой в зоне покупки, что позволяет быстро его подобрать. Кроме того, в верхнем правом углу теперь отображается минимальная гарантированная сумма денег на следующий раунд, что помогает принимать стратегические решения по покупкам.
В пуле карт тоже произошли изменения. В режим Active Duty вернулась карта Dust 2, а Overpass была удалена. Также было изменено несколько других карт, таких как Inferno. Напомним, что CS2 вышла в сентябре 2023 года. Главным новшеством Counter-Strike 2 можно назвать переход на движок Source 2.
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