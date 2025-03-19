Counter-Strike 2 встановив рекорд онлайну – 1,825 млн гравців19.03.25
Counter-Strike вже більше двадцяти років залишається одним із найпопулярніших мережевих шутерів, і нова версія – Counter-Strike 2 – продовжує традицію успіху.
Гра стабільно займає перше місце в чарті Steam за прибутковістю та кількістю активних гравців. Сьогодні вона встановила новий рекорд пікового онлайну — 1,825 мільйона людей, що всього на 6 тисяч більше за попередній рекорд, зафіксований два місяці тому. Цікаво, що це зростання відбулося без великих оновлень чи масштабних івентів.
Незважаючи на високу конкуренцію серед мережевих шутерів, Counter-Strike 2 продовжує залишатися лідером, що свідчить про правильну стратегію розвитку Valve.
Valve випустила оновлення для гри Counter-Strike 2, яке приносить численні покращення, а також деякі коригування геймплею.
Серед помітних змін КС2 є можливість перемикання між утриманням зброї лівої чи правої руки під час прицілювання. Змінити руку перед пострілом можна, натиснувши кнопку H.
У меню «Покупка» з’явилася панель «Покинута зброя», яка відображає всю зброю, викинуту вашою командою в зоні покупки, що дозволяє швидко її підібрати. Крім того, у верхньому правому кутку тепер відображається мінімальна гарантована сума грошей на наступний раунд, що допомагає приймати стратегічні рішення щодо покупок.
У пулі карток теж відбулися зміни. У режим Active Duty повернулася карта Dust 2, а Overpass було видалено. Також було змінено декілька інших карток, таких як Inferno.Нагадаємо, що CS2 вийшла у вересні 2023 року. Головним нововведенням Counter-Strike 2 можна назвати перехід на двигун Source 2.
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