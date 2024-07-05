Copilot сможет управлять Android-смартфоном через ПК с Windows 1105.07.24
Компания Microsoft представила новую функцию своего AI-сервиса Copilot, позволяющую пользователям управлять смартфонами с Android 14 через персональные компьютеры на базе Windows 11. Благодаря этому нововведению, при подключении Android-устройства к ПК через приложение Phone Link, пользователи смогут:
- Получать доступ к контактам.
- Искать телефонные номера, сохраненные на телефоне.
- Отправлять и получать текстовые сообщения.
- Устанавливать будильник на телефоне.
Для активации этой функции необходимо посетить веб-сайт copilot.microsoft.com или запустить боковую панель с Copilot, если используется браузер Edge, и включить плагин Телефон в меню. После этого пользователи смогут отправлять запросы Копилот, связанные с телефоном. Если Android-смартфон не подключен к приложению Phone Link, Copilot сообщит об ошибке подключения и предложит инструкцию по её исправлению.
Phone Link — это сервис Windows 11, который позволяет подключать телефоны к ПК или ноутбукам. Пользователям Android необходимо скачать приложение Link to Windows из Google Play для соединения с Phone Link на ПК. Некоторые производители, такие как Samsung, Honor, Oppo, OnePlus и Realme, уже предоставляют полный доступ к устройству, предустанавливая Link to Windows, что облегчает подключение.
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