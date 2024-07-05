Copilot зможе керувати Android-смартфоном через ПК із Windows 11

Компанія Microsoft представила нову функцію свого AI-сервісу Copilot, що дозволяє користувачам управляти смартфонами з Android 14 через персональні комп’ютери на базі Windows 11. Завдяки цьому нововведенню, при підключенні Android-пристрою до ПК через програму Phone Link користувачі зможуть:

Отримувати доступ до контактів.

Шукати телефонні номери, збережені на телефоні.

Надсилати та отримувати текстові повідомлення.

Встановлення будильника на телефоні.

Для активації цієї функції необхідно відвідати веб-сайт copilot.microsoft.com або запустити бічну панель з Copilot, якщо використовується браузер Edge, та увімкнути плагін Телефон у меню. Після цього користувачі можуть надсилати запити Копілот, пов’язані з телефоном. Якщо Android-смартфон не підключений до програми Phone Link, Copilot повідомить про помилку підключення та запропонує інструкцію щодо її виправлення.

Phone Link – це сервіс Windows 11, який дозволяє підключати телефони до ПК чи ноутбуків. Користувачам Android необхідно завантажити програму Link to Windows з Google Play для з’єднання з Phone Link на ПК. Деякі виробники, такі як Samsung, Honor, Oppo, OnePlus та Realme, вже надають повний доступ до пристрою, встановлюючи Link to Windows, що полегшує підключення.