02.05.25
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
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Ajax DoorBell

Новое устройство от Ajax Systems является представителем популярных сегодня умных дверных звонков. Но как и все девайсы компании, Ajax DoorBell получил целый ряд возможностей, которые выгодно отличают его от других и при этом делают важным элементом системы безопасности.