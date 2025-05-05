Colin McRae Rally и DiRT — пока-пока! Codemasters не будет продолжать разработку новых гоночных симуляторов

Британская студия Codemasters, известная сериями Colin McRae Rally и DiRT, сообщила о прекращении разработки новых раллийных симуляторов. Такое решение связано с завершением партнерства с Мировым чемпионатом по ралли (WRC), о чём компания объявила официально.

Последним проектом студии в этом направлении стала игра EA SPORTS WRC, вышедшая в 2023 году. В 2024 году был выпущен дополнительный контент, включая расширение Hard Chargers, которое, как уточнили в Codemasters, станет финальным для франшизы. После этого разработка новых раллийных проектов приостанавливается.

В опубликованном заявлении отмечается, что EA SPORTS WRC останется доступной для текущих и новых пользователей. При этом компания не сообщает о возможных планах возобновления работы над гоночными сериями в будущем.

Codemasters занимается созданием раллийных игр с конца 1990-х годов. Первая часть Colin McRae Rally вышла в 1998 году, положив начало одной из самых известных серий в жанре. В 2021 году студия была приобретена корпорацией Electronic Arts. На текущий момент неизвестно, повлияли ли недавние сокращения штата в EA — компания на этой неделе объявила об увольнении до 400 сотрудников — на будущее самой Codemasters.