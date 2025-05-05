Colin McRae Rally і DiRT – до побачення! Codemasters не продовжуватиме розробку нових гоночних симуляторів05.05.25
Британська студія Codemasters, відома серіями Colin McRae Rally та DiRT, повідомила про припинення розробки нових ралійних симуляторів. Таке рішення пов’язане із завершенням партнерства зі Світовим чемпіонатом з ралі (WRC), про що компанія оголосила офіційно.
Останнім проектом студії у цьому напрямі стала гра EA SPORTS WRC, що вийшла у 2023 році. У 2024 році було випущено додатковий контент, включаючи розширення Hard Chargers, яке, як уточнили у Codemasters, стане фінальним для франшизи. Після цього розробка нових ралійних проектів припиняється.
В опублікованій заяві наголошується, що EA SPORTS WRC залишиться доступною для поточних та нових користувачів. При цьому компанія не повідомляє про можливі плани поновлення роботи над гоночними серіями в майбутньому.
Codemasters займається створенням ралійних ігор з кінця 1990-х років. Перша частина Colin McRae Rally вийшла в 1998 році, започаткувавши одну з найвідоміших серій у жанрі. У 2021 році студію було придбано корпорацією Electronic Arts. На даний момент невідомо, чи вплинули нещодавні скорочення штату в EA – компанія цього тижня оголосила про звільнення до 400 співробітників – на майбутнє Codemasters.
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