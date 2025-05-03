Citroen Ami Buggy выпустили в облегченной версии кузова

Citroën официально представил обновлённую версию пляжного электрокара Ami Buggy — теперь он не лимитированная новинка, а постоянный участник линейки городских EV. Модель стала логичным продолжением концепта, показанного публике на автосалоне в Париже в 2024 году.

Некоторые элементы с выставочного образца до серийной версии не добрались: например, внедорожные шины и светодиодная панель на крыше остались в прошлом. Однако характерные черты сохранены — круглая светотехника, стилизация под классический Citroën 2CV и декоративные «жабры» на кузове.

Одной из главных визуальных особенностей Ami Buggy остаётся отказ от традиционных дверей. Вместо них — открытые металлические трубки с шарнирами. Для защиты от дождя предусмотрены съёмные тканевые панели на молниях, а мягкая крыша может складываться. Дополняют облик спойлер и золотистые 14-дюймовые диски.

Отдельное внимание получила специальная версия Ami Buggy Palmeira — её отличают чёрно-жёлтые декоративные элементы, фирменные шевроны и салон с яркими акцентами: жёлтые контейнеры, коврики, держатель для смартфона, сетки и даже миниатюрный талисман — фигурка робота Andy с подпрыгивающей головой.

Что касается технической части, здесь без изменений:

электромотор мощностью 8 л.с.,

максимальная скорость — 45 км/ч,

батарея на 5,5 кВт·ч с запасом хода до 75 км,

полная зарядка от обычной розетки занимает 4 часа.

Вместе с Buggy Citroën обновил всю линейку Ami. В неё входят грузовая модификация Cargo LCV и вариант Ami for All — адаптированный для людей с ограниченной подвижностью. Для стандартной версии также предложен набор Cargo Pack, позволяющий превратить салон в грузовое пространство объёмом до 340 литров.

Продажи стартуют 6 мая по всей Европе. Стартовая цена на базовый Ami составит €7,990, за Buggy попросят от €9,590, а за топовую версию Palmeira — €9,990. С момента запуска в 2020 году продано уже 75 тысяч экземпляров Ami в 18 странах.