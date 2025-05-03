Citroen Ami Buggy випустили у полегшеній версії кузова

Citroen офіційно представив оновлену версію пляжного електрокара Ami Buggy – тепер він не лімітована новинка, а постійний учасник лінійки міських EV. Модель стала логічним продовженням концепту, показаного публіці на автосалоні в Парижі 2024 року.

Деякі елементи з виставкового зразка до серійної версії не дісталися: наприклад, позашляхові шини та світлодіодна панель на даху залишились у минулому. Проте характерні риси збережені – кругла світлотехніка, стилізація під класичний Citroen 2CV та декоративні “зябра” на кузові.

Однією з головних візуальних особливостей Ami Buggy є відмова від традиційних дверей. Замість них відкриті металеві трубки з шарнірами. Для захисту від дощу передбачені знімні тканини на блискавках, а м’який дах може складатися. Доповнюють вигляд спойлер та золотисті 14-дюймові диски.

Окрему увагу отримала спеціальна версія Ami Buggy Palmeira – її відрізняють чорно-жовті декоративні елементи, фірмові шеврони і салон з яскравими акцентами: жовті контейнери, килимки, тримач для смартфона, сітки і навіть мініатюрний талісман – фігурка робота Andy з головою, що підстрибує.

Щодо технічної частини, тут без змін:

електромотор потужністю 8 к.с.,

максимальна швидкість – 45 км/год,

батарея на 5,5 кВт·год із запасом ходу до 75 км,

повна зарядка від звичайної розетки займає 4 години.

Разом із Buggy Citroën оновив усю лінійку Ami. До неї входять вантажна модифікація Cargo LCV і варіант Ami for All адаптований для людей з обмеженою рухливістю. Для стандартної версії також запропоновано набір Cargo Pack, що дозволяє перетворити салон на вантажний простір об’ємом до 340 літрів.

Продаж стартує 6 травня по всій Європі. Стартова ціна на базовий Ami становитиме €7,990, за Buggy попросять від €9,590, а за топову версію Palmeira – €9,990. З моменту запуску у 2020 році продано вже 75 тисяч екземплярів Ami у 18 країнах.