Citroen Ami Buggy випустили у полегшеній версії кузова03.05.25
Citroen офіційно представив оновлену версію пляжного електрокара Ami Buggy – тепер він не лімітована новинка, а постійний учасник лінійки міських EV. Модель стала логічним продовженням концепту, показаного публіці на автосалоні в Парижі 2024 року.
Деякі елементи з виставкового зразка до серійної версії не дісталися: наприклад, позашляхові шини та світлодіодна панель на даху залишились у минулому. Проте характерні риси збережені – кругла світлотехніка, стилізація під класичний Citroen 2CV та декоративні “зябра” на кузові.
Однією з головних візуальних особливостей Ami Buggy є відмова від традиційних дверей. Замість них відкриті металеві трубки з шарнірами. Для захисту від дощу передбачені знімні тканини на блискавках, а м’який дах може складатися. Доповнюють вигляд спойлер та золотисті 14-дюймові диски.
Окрему увагу отримала спеціальна версія Ami Buggy Palmeira – її відрізняють чорно-жовті декоративні елементи, фірмові шеврони і салон з яскравими акцентами: жовті контейнери, килимки, тримач для смартфона, сітки і навіть мініатюрний талісман – фігурка робота Andy з головою, що підстрибує.
Щодо технічної частини, тут без змін:
- електромотор потужністю 8 к.с.,
- максимальна швидкість – 45 км/год,
- батарея на 5,5 кВт·год із запасом ходу до 75 км,
- повна зарядка від звичайної розетки займає 4 години.
Разом із Buggy Citroën оновив усю лінійку Ami. До неї входять вантажна модифікація Cargo LCV і варіант Ami for All адаптований для людей з обмеженою рухливістю. Для стандартної версії також запропоновано набір Cargo Pack, що дозволяє перетворити салон на вантажний простір об’ємом до 340 літрів.
Продаж стартує 6 травня по всій Європі. Стартова ціна на базовий Ami становитиме €7,990, за Buggy попросять від €9,590, а за топову версію Palmeira – €9,990. З моменту запуску у 2020 році продано вже 75 тисяч екземплярів Ami у 18 країнах.
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