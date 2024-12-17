Intel Arc B580: что может эта видеокарта. Первые игровые тесты17.12.24
Опубликованы первые тесты видеокарты Intel Arc B580. Intel Arc B580 Limited Edition за $250 предлагает достойную производительность для игр в 1080p и 1440p. Видеокарта выполнена в дизайне, схожем с Arc A770, имеет три порта DisplayPort 2.1 (один поддерживает UHBR13.5) и HDMI 2.1a. Питание обеспечивается 8-контактным разъемом и PCIe, максимальное потребление — 225 Вт. Встроенные функции включают поддержку кодеков H.264, H.265, VP9, AV1 и генерацию кадров XeSS.
Тесты показали, что B580 на 42% быстрее A580, на 5% опережает RTX 4060 и на 15% — RX 7600 в разрешении Full HD. В 1440p возможны компромиссы с настройками графики. Карта уступает RTX 4060 Ti и RX 7600 XT (21% и 33% соответственно), но стоит дешевле.
Среди плюсов: производительность в 1080p, 12 ГБ памяти, тихая работа, современные интерфейсы и энергоэффективность. Минусы: высокое потребление в простое, слабый разгон, интерфейс PCIe 4.0 x8 и отсутствие DLSS. Arc B580 подходит для игр с ультранастройками в Full HD, но для 1440p и трассировки лучей подойдут более мощные модели.
Acer представила две новые видеокарты серии Nitro Intel Arc B, которые рассчитаны на игроков, предпочитающих разрешение 1080p и 1440p. В линейку вошли модели Nitro Intel Arc B570 OC с 10 ГБ видеопамяти и Nitro Intel Arc B580 OC с 12 ГБ. Оба устройства базируются на архитектуре Xe2 с увеличенной производительностью ядер, что делает их отличным выбором для современных игр.
Карты поддерживают технологии DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей, меш-шейдеры и переменную частоту затенения, что обеспечивает более реалистичную графику. Благодаря Intel Xe Frame Generation увеличивается плавность игрового процесса, а технология Intel Xe Low Latency снижает задержки между действиями игрока и их отображением на экране.
Система охлаждения FrostBlade гарантирует эффективный отвод тепла при низком уровне шума, а алюминиевая задняя панель улучшает тепловую эффективность и придаёт конструкции дополнительную жёсткость.
Эти карты подходят не только для игр, но и для работы с мультимедиа. Ускорение обработки медиафайлов достигается благодаря двойному медиа-транскодеру, поддерживающему разнообразные форматы.
Новые модели Nitro Intel Arc B предоставляют геймерам и создателям контента надёжный и производительный инструмент для работы и развлечений.
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