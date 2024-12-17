Що може відеокарта Intel Arc B580. Перші ігрові тести17.12.24
Опубліковано перші тести відеокарти Intel Arc B580. Intel Arc B580 Limited Edition за $250 пропонує гідну продуктивність для ігор у 1080p та 1440p. Відеокарта виконана в дизайні, схожому з Arc A770, має три порти DisplayPort 2.1 (один підтримує UHBR13.5) та HDMI 2.1a. Живлення забезпечується 8-контактним роз’ємом і PCIe, максимальне споживання – 225 Вт. Вбудовані функції включають підтримку кодеків H.264, H.265, VP9, AV1 та генерацію кадрів XeSS.
Тести показали, що B580 на 42% швидше за A580, на 5% випереджає RTX 4060 і на 15% – RX 7600 у роздільній здатності Full HD. У 1440 р. можливі компроміси з налаштуваннями графіки. Карта поступається RTX 4060 Ti та RX 7600 XT (21% і 33% відповідно), але коштує дешевше.
Серед плюсів: продуктивність у 1080p, 12 ГБ пам’яті, тиха робота, сучасні інтерфейси та енергоефективність. Мінуси: високе споживання у простій, слабкий розгін, інтерфейс PCIe 4.0 x8 та відсутність DLSS. Arc B580 підходить для ігор з ультраналаштуваннями у Full HD, але для 1440p та трасування променів підійдуть потужніші моделі.
Acer представила дві нові відеокарти серії Nitro Intel Arc B, які розраховані на гравців, які віддають перевагу роздільній здатності 1080p і 1440p. У лінійку увійшли моделі Nitro Intel Arc B570 OC із 10 ГБ відеопам’яті та Nitro Intel Arc B580 OC із 12 ГБ. Обидва пристрої базуються на архітектурі Xe2 зі збільшеною продуктивністю ядер, що робить їх чудовим вибором для сучасних ігор.
Карти підтримують технології DirectX 12 Ultimate, включаючи трасування променів, меш-шейдери та змінну частоту затінення, що забезпечує більш реалістичну графіку. Завдяки Intel Xe Frame Generation збільшується плавність ігрового процесу, а технологія Intel Xe Low Latency знижує затримки між діями гравця та їх відображенням на екрані.
Система охолодження FrostBlade гарантує ефективне відведення тепла за низького рівня шуму, а алюмінієва задня панель покращує теплову ефективність та надає конструкції додаткову жорсткість.
Ці карти підходять не тільки для ігор, а й для роботи з мультимедіа. Прискорення обробки медіафайлів досягається завдяки подвійному медіа-транскодеру, що підтримує різноманітні формати.
Нові моделі Nitro Intel Arc B надають геймерам та творцям контенту надійний та продуктивний інструмент для роботи та розваг.
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