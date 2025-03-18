ChatGPT теперь можно сделать ассистентом по умолчанию в Android18.03.25
Последняя бета-версия ChatGPT для Android внесла значительное улучшение, позволив устанавливать приложение в качестве помощника по умолчанию.
Обновление ChatGPT v1.2025.070 дает пользователям возможность запускать чат-бота с помощью привычных кнопок и жестов, ранее использовавшихся для других помощников, таких как Gemini. Например, можно активировать ChatGPT долгим нажатием кнопки «Домой», проведением пальцем вверх из угла экрана или удержанием кнопки питания при соответствующих настройках Андроид.
При вызове ChatGPT открывается голосовой режим, но его функциональность пока уступает конкурентам, таким как Perplexity AI. Активация с помощью голосовой команды остается недоступной из-за ограничений API, доступных только предустановленным приложениям. Несмотря на это, обновление упрощает доступ к ChatGPT для пользователей Android.
OpenAI расширила доступ к ChatGPT Search, сделав его открытым для всех пользователей без необходимости регистрации или входа в систему.
Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам, затем — авторизованным бесплатным пользователям, а теперь воспользоваться поиском может любой желающий. ChatGPT Search позволяет находить актуальную информацию в Интернете и получать ответы с ссылками на источники. В большинстве случаев бот самостоятельно выполняет поиск, но пользователи также могут активировать его вручную, нажав кнопку «Поиск».
Этот шаг может указывать на намерение OpenAI составить конкуренцию Google в сфере поиска, хотя компания также стремится опережать новых ИИ-игроков, таких как DeepSeek.
Помимо этого, OpenAI недавно представила бесплатную ИИ-модель o3-mini, а также анонсировала функцию Deep Research, которая анализирует сотни онлайн-источников для создания отчетов.
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