ChatGPT тепер можна зробити асистентом за промовчанням в Android18.03.25
Остання бета-версія ChatGPT для Android внесла значне покращення, дозволивши встановлювати програму як помічник за умовчанням.
Оновлення ChatGPT v1.2025.070 дає користувачам можливість запускати чат-бота за допомогою звичних кнопок і жестів, які раніше використовували для інших помічників, таких як Gemini. Наприклад, можна активувати ChatGPT довгим натисканням кнопки «Додому», проведенням пальцем вгору з кута екрана або утриманням кнопки живлення при відповідних налаштуваннях Андроїд.
При виклику ChatGPT відкривається голосовий режим, але його функціональність поки що поступається конкурентам, таким як Perplexity AI. Активація за допомогою голосової команди залишається недоступною через обмеження API, доступні лише встановленим програмам. Незважаючи на це, оновлення полегшує доступ до ChatGPT для користувачів Android.
OpenAI розширила доступ до ChatGPT Search, зробивши його відкритим для всіх користувачів без реєстрації або входу в систему.
Раніше цей інструмент був доступний лише передплатникам, потім авторизованим безкоштовним користувачам, а тепер скористатися пошуком може будь-хто. ChatGPT Search дозволяє знаходити актуальну інформацію в Інтернеті та отримувати відповіді з посиланнями на джерела. У більшості випадків бот самостійно виконує пошук, але користувачі можуть активувати його вручну, натиснувши кнопку «Пошук».
Цей крок може вказувати на намір OpenAI скласти конкуренцію Google у сфері пошуку, хоча компанія також прагне випереджати нових ШІ-гравців, таких як DeepSeek.
Окрім цього, OpenAI нещодавно представила безкоштовну ШІ-модель o3-mini, а також анонсувала функцію Deep Research, яка аналізує сотні онлайн-джерел для створення звітів.
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