Часы Casio WS-B1000 имеют счетчик шагов и автономность до двух лет при цене $60

Casio объявила о запуске цифровых часов WS-B1000 на новых рынках, включая Малайзию, Нидерланды, Францию, Испанию и США. Модель сочетает в себе традиционные часы с современными функциями.

Часы Casio WS-B1000 оснащены трекером шагов, который синхронизируется с приложением Casio, что позволяет устанавливать цели от 1000 до 999 999 шагов. Они поддерживают Bluetooth для обновления времени, настройки будильников и отслеживания телефона, а также имеют секундомер, таймер обратного отсчета и ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.

Батарея часов работает до 2-х лет, а водонепроницаемость до 100 метров обеспечивает дополнительную защиту. Весит устройство всего 36 граммов. Стоимость часов составляет 55,95 доллара США или 59,90 евро.

Помимо WS-B1000, Casio также представила смарт-часы G-SHOCK GBD-300, ориентированные на спортсменов. Эта модель имеет компактный дизайн и повышенную защищенность, оснащена ЖК-дисплеем и предлагает возможности для отслеживания физической активности через Bluetooth и приложение G-SHOCK MOVE.