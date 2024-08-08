Годинник Casio WS-B1000 має лічильник кроків і автономність до двох років за ціною $60.

Casio оголосила про запуск цифрового годинника WS-B1000 на нових ринках, включаючи Малайзію, Нідерланди, Францію, Іспанію та США. Модель поєднує в собі традиційний годинник із сучасними функціями.

Годинник Casio WS-B1000 оснащений трекером кроків, який синхронізується з програмою Casio, що дозволяє встановлювати цілі від 1000 до 999999 кроків. Вони підтримують Bluetooth для оновлення часу, налаштування будильників та відстеження телефону, а також мають секундомір, таймер зворотного відліку та РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням.

Батарея годинника працює до 2-х років, а водонепроникність до 100 метрів забезпечує додатковий захист. Важить пристрій лише 36 грамів. Вартість годинника складає 55,95 долара США або 59,90 євро.

Крім WS-B1000, Casio також представила смарт-годинник G-SHOCK GBD-300, орієнтовані на спортсменів. Ця модель має компактний дизайн та підвищену захищеність, оснащена РК-дисплеєм та пропонує можливості для відстеження фізичної активності через Bluetooth та програму G-SHOCK MOVE.