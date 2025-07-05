CD-плеер ClearFrame с Bluetooth и USB-C стоит $200

В эпоху, когда музыка стала цифровым шумом в бесконечных фоновых плейлистах, компания из Токио представила устройство, которое возвращает смысл самому акту прослушивания. ClearFrame CD Player — это не просто проигрыватель, а эстетический манифест. Минималистичный, прозрачный корпус превращает CD-диск в центр внимания, буквально выставляя музыку как произведение искусства.

Вместо того чтобы скрывать альбом в интерфейсе стримингового сервиса, ClearFrame демонстрирует его физически: диск вращается в прозрачном поликарбонатном корпусе с мягкой подсветкой, а обложка альбома становится визуальным акцентом. Устройство легко вписывается в интерьер — его можно поставить на стол или повесить на стену, как инсталляцию, что звучит.

Разработчики намеренно отказались от «умной» электроники. Здесь нет приложений, обновлений, уведомлений и алгоритмов. Только ты и физический носитель, который выбираешь сам. Тем не менее, плеер поддерживает Bluetooth 5.1, позволяя подключать беспроводные наушники или колонки. Также есть классический разъём для проводных наушников, зарядка через USB-C и до 8 часов автономной работы.

Функциональность минимальна, но продумана: воспроизведение альбома целиком, повтор одного трека или простая пауза. Никакой рекламы, рекомендаций или «трендов» — только музыка и внимание к ней. ClearFrame не делает вид, что возвращает прошлое. Он создаёт новую практику — напоминание о том, что музыка может быть ритуалом, процессом, моментом, требующим присутствия. Это устройство для тех, кто хочет слушать не всё сразу, а что-то одно — по-настоящему. Стоимость плеера составляет 200 долларов.