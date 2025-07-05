CD-плеєр ClearFrame з Bluetooth та USB-C коштує $200

В епоху, коли музика стала цифровим шумом у нескінченних фонових плейлистах, компанія з Токіо представила пристрій, який повертає сенс самому акту прослуховування. ClearFrame CD Player – це не просто програвач, а естетичний маніфест. Мінімалістичний, прозорий корпус перетворює CD-диск на центр уваги, буквально виставляючи музику як витвір мистецтва.

Замість приховувати альбом в інтерфейсі стрімінгового сервісу, ClearFrame демонструє його фізично: диск обертається в прозорому полікарбонатному корпусі з м’яким підсвічуванням, а обкладинка альбому стає візуальним акцентом. Пристрій легко вписується в інтер’єр – його можна поставити на стіл або повісити на стіну як інсталяцію, що звучить.



Розробники навмисне відмовилися від «розумної» електроніки. Тут немає додатків, оновлень, повідомлень та алгоритмів. Лише ти і фізичний носій, який вибираєш сам. Проте плеєр підтримує Bluetooth 5.1, дозволяючи підключати бездротові навушники або колонки. Також є класичний роз’єм для дротових навушників, зарядка через USB-C та до 8 годин автономної роботи.



Функціональність мінімальна, але продумана: відтворення альбому цілком, повторення одного треку або проста пауза. Жодної реклами, рекомендацій чи «трендів» — лише музика та увага до неї. ClearFrame не вдає, що повертає минуле. Він створює нову практику — нагадування про те, що музика може бути ритуалом, процесом, моментом, який потребує присутності. Це пристрій для тих, хто хоче слухати не все одразу, а щось одне – по-справжньому. Вартість плеєра складає 200 доларів.

