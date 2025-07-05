CD-плеєр ClearFrame з Bluetooth та USB-C коштує $20005.07.25
В епоху, коли музика стала цифровим шумом у нескінченних фонових плейлистах, компанія з Токіо представила пристрій, який повертає сенс самому акту прослуховування. ClearFrame CD Player – це не просто програвач, а естетичний маніфест. Мінімалістичний, прозорий корпус перетворює CD-диск на центр уваги, буквально виставляючи музику як витвір мистецтва.
Замість приховувати альбом в інтерфейсі стрімінгового сервісу, ClearFrame демонструє його фізично: диск обертається в прозорому полікарбонатному корпусі з м’яким підсвічуванням, а обкладинка альбому стає візуальним акцентом. Пристрій легко вписується в інтер’єр – його можна поставити на стіл або повісити на стіну як інсталяцію, що звучить.
Розробники навмисне відмовилися від «розумної» електроніки. Тут немає додатків, оновлень, повідомлень та алгоритмів. Лише ти і фізичний носій, який вибираєш сам. Проте плеєр підтримує Bluetooth 5.1, дозволяючи підключати бездротові навушники або колонки. Також є класичний роз’єм для дротових навушників, зарядка через USB-C та до 8 годин автономної роботи.
Функціональність мінімальна, але продумана: відтворення альбому цілком, повторення одного треку або проста пауза. Жодної реклами, рекомендацій чи «трендів» — лише музика та увага до неї. ClearFrame не вдає, що повертає минуле. Він створює нову практику — нагадування про те, що музика може бути ритуалом, процесом, моментом, який потребує присутності. Це пристрій для тих, хто хоче слухати не все одразу, а щось одне – по-справжньому. Вартість плеєра складає 200 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
CD-плеєр ClearFrame з Bluetooth та USB-C коштує $200 аудіо медіаплеєри
Розробники CD-плеєра ClearFrame навмисно відмовилися від “розумної” електроніки. Тут немає додатків, оновлень, повідомлень та алгоритмів
Valve випустила новий оверлей для Steam у Windows з показником FPS Steam Valve ігри сервіс
Valve випустила оновлення для Steam на Windows, де з’явився новий оверлей для моніторингу продуктивності
CD-плеєр ClearFrame з Bluetooth та USB-C коштує $200
Valve випустила новий оверлей для Steam у Windows з показником FPS
Зображення в PNG тепер підтримуватимуть HDR та анімацію
Nothing Phone (3) став першим флагманом компанії
Vivo Watch 5 мають ШІ-тренер, підтримку eSIM та автономність 14 днів
Insta360 Mic Air – бездротовий мікрофон вагою менше 8 г
Ігровий контролер Redmi для смартфонів працює до 10 години
Android 16 попереджатиме про фальшиві мобільні мережі
Insta360 Flow 2 – недорогий стабілізатор з автовідстеженням та підтримкою смартфонів Apple
Українських операторів стільникового зв’язку зобов’яжуть боротися зі спам-дзвінками
Бюджетний смартфон Moto G66j 5G отримав Dimensity 7060 та 50 Мпікс-модуль камери Sony