Браслет Mudra Link управляет гаджетами с помощью жестов21.09.24
Компания Mudra представила новый инновационный браслет Mudra Link, который позволяет управлять устройствами при помощи жестов. Он распознает движения и может быть адаптирован под личные нужды пользователя. Носимое устройство поддерживает множество систем и подключается через Bluetooth, что делает его универсальным инструментом для управления различными устройствами.
Пользователи могут освоить до семи жестов и назначить им разные функции, включая управление смартфонами, компьютерами и другими гаджетами. Устройство способно определять силу давления при сведении двух пальцев, что добавляет ещё один уровень управления. Mudra Link оснащён тремя нейронными датчиками и акселерометром для точного отслеживания движений.
С весом в 36 граммов и батареей, работающей до двух дней, браслет остаётся лёгким и удобным для повседневного использования. Также устройство имеет защиту от воды и пыли, что делает его практичным в различных условиях.
Браслет Mudra Link уже доступен для предзаказа по цене 199 долларов США, а начало доставки запланировано на январь 2025 года.
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Браслет Mudra Link управляет гаджетами с помощью жестовносимые устройства
Браслет Mudra Link оснащён тремя нейронными датчиками и акселерометром для точного отслеживания движений.
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