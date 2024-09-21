Браслет Mudra Link управляет гаджетами с помощью жестов

Компания Mudra представила новый инновационный браслет Mudra Link, который позволяет управлять устройствами при помощи жестов. Он распознает движения и может быть адаптирован под личные нужды пользователя. Носимое устройство поддерживает множество систем и подключается через Bluetooth, что делает его универсальным инструментом для управления различными устройствами.

Пользователи могут освоить до семи жестов и назначить им разные функции, включая управление смартфонами, компьютерами и другими гаджетами. Устройство способно определять силу давления при сведении двух пальцев, что добавляет ещё один уровень управления. Mudra Link оснащён тремя нейронными датчиками и акселерометром для точного отслеживания движений.

С весом в 36 граммов и батареей, работающей до двух дней, браслет остаётся лёгким и удобным для повседневного использования. Также устройство имеет защиту от воды и пыли, что делает его практичным в различных условиях.

Браслет Mudra Link уже доступен для предзаказа по цене 199 долларов США, а начало доставки запланировано на январь 2025 года.