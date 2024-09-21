Браслет Mudra Link керує гаджетами за допомогою жестів21.09.24
Компанія Mudra представила новий інноваційний браслет Mudra Link, що дозволяє керувати пристроями за допомогою жестів. Він розпізнає рухи і може бути адаптований до особистих потреб користувача. Носійний пристрій підтримує безліч систем і підключається через Bluetooth, що робить його універсальним інструментом для керування різними пристроями.
Користувачі можуть освоїти до семи жестів та призначити їм різні функції, включаючи керування смартфонами, комп’ютерами та іншими пристроями. Пристрій здатний визначати силу тиску при зведенні двох пальців, що додає ще один рівень керування. Mudra Link оснащений трьома нейронними датчиками та акселерометром для точного відстеження рухів.
З вагою 36 грамів та батареєю, що працює до двох днів, браслет залишається легким і зручним для повсякденного використання. Також пристрій має захист від води та пилу, що робить його практичним у різних умовах.
Браслет Mudra Link вже доступний для замовлення за ціною 199 доларів США, а початок доставки заплановано на січень 2025 року.
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