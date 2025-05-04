Boox Mira Pro Color — первый монитор с цветным E-Ink-экраном

Компания Boox, известная разработкой устройств на базе технологии электронных чернил, представила новинку в своей линейке — монитор Mira Pro Color. Это первое решение бренда с большим цветным E-Ink-дисплеем диагональю 25,3 дюйма, ориентированное на тех, кто работает преимущественно с текстом.

Новая модель является логическим продолжением монохромного Mira Pro, выпущенного в 2023 году. Главное отличие — поддержка цветного изображения, что расширяет возможности использования, хотя монитор по-прежнему не предназначен для задач, связанных с мультимедиа, редактированием фотографий или просмотром видео.

Разрешение панели составляет 3200 x 1800 пикселей, формат — классический 16:9. Устройство снабжено фронтальной подсветкой, аналогичной той, что используется в электронных книгах, обеспечивая комфортное чтение при любом освещении.

Boox оснастила монитор широким набором разъёмов: в наличии HDMI, mini HDMI, USB-C и DisplayPort, что позволяет подключать устройство к разным типам источников сигнала.

Стоимость монитора с е-инк экраном Boox Mira Pro Color составляет $1899, и она ориентирована прежде всего на профессионалов, работающих с текстовой информацией и ценящих преимущества технологии E-Ink — низкое энергопотребление и отсутствие нагрузки на зрение.

Пока складные смартфоны окончательно закрепились на рынке, электронные книги с гибкой конструкцией оставались только в виде прототипов. Эту нишу заполняет Readmoo – компания представила устройство с гибким 8-дюймовым E Ink-дисплеем, поддерживающим цветную технологию Gallery 3.

По заявлению производителя, экран выдерживает более 200 тысяч сборок, так что MooInk V рассчитан на ежедневное интенсивное использование. Внешнего экрана у новинки нет – компания сосредоточилась исключительно на внутренней панели, которую можно зафиксировать под углом 90 градусов.

Корпус читалки изготовлен из легкого алюминиево-магниевого сплава, вес устройства – всего 225 граммов. По габаритам MooInk V будет компактнее Kindle, но точные размеры пока не разглашаются. Когда электронная книга появится в продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается.