Boox Mira Pro Color – перший монітор з кольоровим E-Ink-екраном04.05.25
Компанія Boox, відома розробкою пристроїв на базі технології електронного чорнила, представила новинку у своїй лінійці – монітор Mira Pro Color. Це перше рішення бренду з великим кольоровим E-Ink-дисплеєм діагоналлю 25,3 дюйми, орієнтоване на тих, хто працює переважно з текстом.
Нова модель є логічним продовженням монохромного Mira Pro, випущеного 2023 року. Головна відмінність — підтримка кольорового зображення, що розширює можливості використання, хоча монітор, як і раніше, не призначений для завдань, пов’язаних із мультимедіа, редагуванням фотографій або переглядом відео.
Роздільна здатність панелі складає 3200 x 1800 пікселів, формат – класичний 16:9. Пристрій має фронтальне підсвічування, аналогічне тому, що використовується в електронних книгах, забезпечуючи комфортне читання при будь-якому освітленні.
Boox оснастила монітор широким набором роз’ємів: HDMI, mini HDMI, USB-C і DisplayPort, що дозволяє підключати пристрій до різних типів джерел сигналу.
Вартість монітора з е-інк екраном Boox Mira Pro Color складає $1899, і вона орієнтована насамперед на професіоналів, які працюють з текстовою інформацією та цінують переваги технології E-Ink – низьке енергоспоживання та відсутність навантаження на зір.
Поки доладні смартфони остаточно закріпилися на ринку, електронні книги з гнучкою конструкцією залишалися лише у вигляді прототипів. Цю нішу заповнює Readmoo – компанія представила пристрій із гнучким 8-дюймовим E Ink-дисплеєм, що підтримує кольорову технологію Gallery 3.
За заявою виробника, екран витримує понад 200 тисяч збірок, тому MooInk V розрахований на щоденне інтенсивне використання. Зовнішнього екрану новинка не має – компанія зосередилася виключно на внутрішній панелі, яку можна зафіксувати під кутом 90 градусів.
Корпус читалки виготовлений з легкого алюмінієво-магнієвого сплаву, вага пристрою – 225 грамів. За габаритами MooInk V буде компактніша Kindle, але точні розміри поки не розголошуються. Коли електронна книга з’явиться у продажу і скільки буде коштувати, доки не повідомляється.
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