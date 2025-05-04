Boox Mira Pro Color – перший монітор з кольоровим E-Ink-екраном

Компанія Boox, відома розробкою пристроїв на базі технології електронного чорнила, представила новинку у своїй лінійці – монітор Mira Pro Color. Це перше рішення бренду з великим кольоровим E-Ink-дисплеєм діагоналлю 25,3 дюйми, орієнтоване на тих, хто працює переважно з текстом.

Нова модель є логічним продовженням монохромного Mira Pro, випущеного 2023 року. Головна відмінність — підтримка кольорового зображення, що розширює можливості використання, хоча монітор, як і раніше, не призначений для завдань, пов’язаних із мультимедіа, редагуванням фотографій або переглядом відео.

Роздільна здатність панелі складає 3200 x 1800 пікселів, формат – класичний 16:9. Пристрій має фронтальне підсвічування, аналогічне тому, що використовується в електронних книгах, забезпечуючи комфортне читання при будь-якому освітленні.

Boox оснастила монітор широким набором роз’ємів: HDMI, mini HDMI, USB-C і DisplayPort, що дозволяє підключати пристрій до різних типів джерел сигналу.

Вартість монітора з е-інк екраном Boox Mira Pro Color складає $1899, і вона орієнтована насамперед на професіоналів, які працюють з текстовою інформацією та цінують переваги технології E-Ink – низьке енергоспоживання та відсутність навантаження на зір.

Поки доладні смартфони остаточно закріпилися на ринку, електронні книги з гнучкою конструкцією залишалися лише у вигляді прототипів. Цю нішу заповнює Readmoo – компанія представила пристрій із гнучким 8-дюймовим E Ink-дисплеєм, що підтримує кольорову технологію Gallery 3.

За заявою виробника, екран витримує понад 200 тисяч збірок, тому MooInk V розрахований на щоденне інтенсивне використання. Зовнішнього екрану новинка не має – компанія зосередилася виключно на внутрішній панелі, яку можна зафіксувати під кутом 90 градусів.

Корпус читалки виготовлений з легкого алюмінієво-магнієвого сплаву, вага пристрою – 225 грамів. За габаритами MooInk V буде компактніша Kindle, але точні розміри поки не розголошуються. Коли електронна книга з’явиться у продажу і скільки буде коштувати, доки не повідомляється.