Большое обновление Телеграм на 11-летие месенджера19.08.24
В честь своего одиннадцатилетия Telegram представил ряд новых функций, которые значительно расширяют возможности мессенджера для пользователей и создателей контента.
Звездные реакции
Теперь пользователи могут поддержать своих любимых создателей контента, отправляя звездные реакции через эмодзи. Все звезды, отправленные таким образом, поступают непосредственно каналам и могут быть конвертированы в Toncoin или рекламу. Каждое сообщение с полученными звездами будет отображать лидеров по количеству звездных лайков, однако пользователи могут отказаться от отображения на этом списке.
Звездные подписки
С помощью нескольких простых действий можно создать отдельный канал, где будет публиковаться дополнительный контент, предоставляться ранний доступ к медиа или организовываться эксклюзивные трансляции. Также появится возможность легко создавать платные ссылки для доступа к этому контенту.
Платные медиа для ботов
Теперь боты Телеграм смогут размещать платные фото и видео в каналах. Это обновление сделает возможным автоматизацию каналов и бизнеса, включая предоставление постоянных услуг через ботов-администраторов.
Суперканалы
Администраторы каналов получат возможность публиковать посты как от имени канала, так и от своего личного имени. Эта функция позволит менять авторство поста в любое время после его публикации.
Просмотрщик документов на iOS
На устройствах iOS документы форматов .pdf, .xls и .docx можно будет открывать в отдельных вкладках встроенного браузера, что облегчит переключение между документами и чатами.
Эти обновления уже доступны пользователям iOS и тем, кто установил Telegram с официального сайта. Пользователи Android смогут воспользоваться новыми функциями после завершения модерации обновления в Google Play.
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