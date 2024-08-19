Большое обновление Телеграм на 11-летие месенджера

В честь своего одиннадцатилетия Telegram представил ряд новых функций, которые значительно расширяют возможности мессенджера для пользователей и создателей контента.

Звездные реакции

Теперь пользователи могут поддержать своих любимых создателей контента, отправляя звездные реакции через эмодзи. Все звезды, отправленные таким образом, поступают непосредственно каналам и могут быть конвертированы в Toncoin или рекламу. Каждое сообщение с полученными звездами будет отображать лидеров по количеству звездных лайков, однако пользователи могут отказаться от отображения на этом списке.

Звездные подписки

С помощью нескольких простых действий можно создать отдельный канал, где будет публиковаться дополнительный контент, предоставляться ранний доступ к медиа или организовываться эксклюзивные трансляции. Также появится возможность легко создавать платные ссылки для доступа к этому контенту.

Платные медиа для ботов

Теперь боты Телеграм смогут размещать платные фото и видео в каналах. Это обновление сделает возможным автоматизацию каналов и бизнеса, включая предоставление постоянных услуг через ботов-администраторов.

Суперканалы

Администраторы каналов получат возможность публиковать посты как от имени канала, так и от своего личного имени. Эта функция позволит менять авторство поста в любое время после его публикации.

Просмотрщик документов на iOS

На устройствах iOS документы форматов .pdf, .xls и .docx можно будет открывать в отдельных вкладках встроенного браузера, что облегчит переключение между документами и чатами.

Эти обновления уже доступны пользователям iOS и тем, кто установил Telegram с официального сайта. Пользователи Android смогут воспользоваться новыми функциями после завершения модерации обновления в Google Play.