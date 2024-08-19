Велике оновлення Телеграм на 11-річчя мессенджера

На честь свого одинадцятиріччя Telegram представив низку нових функцій, які значно розширюють можливості месенджера для користувачів та творців контенту.

Зоряні реакції

Тепер користувачі можуть підтримати своїх улюблених авторів контенту, відправляючи зіркові реакції через емодзі. Всі зірки, надіслані таким чином, надходять безпосередньо каналами і можуть бути конвертовані в Toncoin або рекламу. Кожне повідомлення з отриманими зірками відображатиме лідерів за кількістю зіркових лайків, однак користувачі можуть відмовитись від відображення на цьому списку.

Зіркові підписки

За допомогою кількох простих дій можна створити окремий канал, де публікуватиметься додатковий контент, надаватиметься ранній доступ до медіа або організовуватиметься ексклюзивні трансляції. Також з’явиться можливість створювати платні посилання для доступу до цього контенту.

Платні медіа для ботів

Тепер роботи Телеграм зможуть розміщувати платні фото та відео в каналах. Це оновлення уможливить автоматизацію каналів та бізнесу, включаючи надання постійних послуг через ботів-адміністраторів.

Суперканали

Адміністратори каналів матимуть можливість публікувати пости як від імені каналу, так і від свого особистого імені. Ця функція дозволить змінювати авторство посту будь-коли після його публікації.

Переглядач документів на iOS

На пристроях iOS документи форматів .pdf, .xls та .docx можна буде відкривати в окремих вкладках вбудованого браузера, що полегшить перемикання між документами та чатами.

Ці оновлення вже доступні користувачам iOS та тим, хто встановив Telegram з офіційного сайту. Користувачі Android зможуть скористатися новими функціями після завершення модерації оновлення Google Play.