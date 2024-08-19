Велике оновлення Телеграм на 11-річчя мессенджера19.08.24
На честь свого одинадцятиріччя Telegram представив низку нових функцій, які значно розширюють можливості месенджера для користувачів та творців контенту.
Зоряні реакції
Тепер користувачі можуть підтримати своїх улюблених авторів контенту, відправляючи зіркові реакції через емодзі. Всі зірки, надіслані таким чином, надходять безпосередньо каналами і можуть бути конвертовані в Toncoin або рекламу. Кожне повідомлення з отриманими зірками відображатиме лідерів за кількістю зіркових лайків, однак користувачі можуть відмовитись від відображення на цьому списку.
Зіркові підписки
За допомогою кількох простих дій можна створити окремий канал, де публікуватиметься додатковий контент, надаватиметься ранній доступ до медіа або організовуватиметься ексклюзивні трансляції. Також з’явиться можливість створювати платні посилання для доступу до цього контенту.
Платні медіа для ботів
Тепер роботи Телеграм зможуть розміщувати платні фото та відео в каналах. Це оновлення уможливить автоматизацію каналів та бізнесу, включаючи надання постійних послуг через ботів-адміністраторів.
Суперканали
Адміністратори каналів матимуть можливість публікувати пости як від імені каналу, так і від свого особистого імені. Ця функція дозволить змінювати авторство посту будь-коли після його публікації.
Переглядач документів на iOS
На пристроях iOS документи форматів .pdf, .xls та .docx можна буде відкривати в окремих вкладках вбудованого браузера, що полегшить перемикання між документами та чатами.
Ці оновлення вже доступні користувачам iOS та тим, хто встановив Telegram з офіційного сайту. Користувачі Android зможуть скористатися новими функціями після завершення модерації оновлення Google Play.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus отримав досить потужний процесор, достатньо пам’яті та роз’єм для виведення зображення. Розберемося, навіщо йому це все.
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Велике оновлення Телеграм на 11-річчя мессенджераоновлення Телеграм
На честь свого одинадцятиріччя Telegram представив низку нових функцій, які значно розширюють можливості месенджера для користувачів та творців контенту.
Google може розділитися на компанії Chrome, Android та Google Ads на вимогу Мін’юсту СШАGoogle бізнес закон США
Після рішення судді Аміта Мехти про те, що Google незаконно монополізувала ринки онлайн-пошуку та пошукової текстової реклами, обговорення в Міністерстві юстиції активізувалися