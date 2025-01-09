BMW представила свою операционную систему X основанную на Android

BMW представила на выставке CES 2025 новую операционную систему X (полное название: «BMW Operating System X») вместе с панорамной системой на всю ширину лобового стекла автомобиля. Новая ОС является следующей итерацией программного обеспечения, используемого в моделях BMW, и полностью разработана компанией.

BMW Operating System X, как и её предшественница BMW Operating System 9, основана на Android Open Source Project (AOSP). Она предлагает расширенные возможности обновлений и модернизаций, обеспечивая как готовность к будущим технологиям, так и обратную совместимость. Компания обещает длительную поддержку системы для автомобилей с BMW Panoramic iDrive, однако точные сроки не раскрываются.

Стефан Дюрах, старший вице-президент Connected Company BMW Group, отметил, что BMW Operating System X и BMW Panoramic iDrive стали результатом значительного технологического прогресса. По его словам, новая ОС обеспечивает интуитивное управление, яркие впечатления и высокий уровень персонализации.

Система BMW Panoramic iDrive объединяет Panoramic Vision, опциональный BMW 3D Head-Up Display, центральный дисплей и многофункциональное рулевое колесо. Это позволяет физическим и цифровым элементам взаимодействовать. Например, при поступлении звонка графика появляется на Panoramic Vision, а кнопка на рулевом колесе подсвечивается зеленым, предлагая принять вызов или отклонить его жестом.

Во время навигации оповещения о маршруте отображаются на BMW 3D Head-Up Display, а информация о дорогах и перекрестках — на Panoramic Vision. Центральный дисплей предоставляет полный обзор карты.

Система поддерживает персонализацию, позволяя адаптировать дисплеи под предпочтения водителя. Пользователи могут выбирать настройки отклика рулевого управления, а также загружать изображения в качестве фонов для центрального дисплея. Цветовая гамма подсветки и дизайн интерфейса также настраиваются.

BMW Operating System X поддерживает интеграцию сторонних приложений. BMW ConnectedDrive Store уже предлагает более 60 приложений, включая инструменты для повышения производительности, такие как Zoom. Ассортимент будет расширяться.

Первыми BMW Operating System X, BMW Panoramic Vision и BMW 3D Head-Up Display получат серийные автомобили на платформе Neue Klasse. Дебют полностью электрического BMW Neue Klasse X ожидается во второй половине 2025 года.