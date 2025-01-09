BMW представила свою операційну систему X засновану на Android

BMW представила на виставці CES 2025 нову операційну систему X (повна назва: BMW Operating System X) разом з панорамною системою на всю ширину лобового скла автомобіля. Нова операційна система є наступною ітерацією програмного забезпечення, що використовується в моделях BMW, і повністю розроблена компанією. BMW Operating System X, як і її попередниця BMW Operating System 9, заснована на Android Open Source Project (AOSP). Вона пропонує розширені можливості оновлень та модернізацій, забезпечуючи як готовність до майбутніх технологій, так і зворотну сумісність. Компанія обіцяє тривалу підтримку системи для автомобілів з BMW Panoramic iDrive, проте точні терміни не розкриваються.

Стефан Дюрах, старший віце-президент Connected Company BMW Group, зазначив, що BMW Operating System X та BMW Panoramic iDrive стали результатом значного технологічного прогресу. За його словами, нова ОС забезпечує інтуїтивне управління, яскраві враження та високий рівень персоналізації.

Система BMW Panoramic iDrive поєднує Panoramic Vision, опціональний BMW 3D Head-Up Display, центральний дисплей та багатофункціональне кермо. Це дозволяє фізичним та цифровим елементам взаємодіяти. Наприклад, при надходженні дзвінка графіка з’являється на Panoramic Vision, а кнопка на кермо підсвічується зеленим, пропонуючи прийняти виклик або відхилити його жестом.

Під час навігації сповіщення про маршрут відображаються на BMW 3D Head-Up Display, а інформація про дороги та перехрестя – на Panoramic Vision. Центральний дисплей надає повний огляд картки.

Система підтримує персоналізацію, що дозволяє адаптувати дисплеї під переваги водія. Користувачі можуть вибирати налаштування відгуку кермового керування, а також завантажувати зображення як фони для центрального дисплея. Колірна гама підсвічування та дизайн інтерфейсу також налаштовуються.

BMW Operating System X підтримує інтеграцію сторонніх програм. BMW ConnectedDrive Store вже пропонує більше 60 програм, включаючи інструменти для підвищення продуктивності, такі як Zoom. Асортимент розширюватиметься.

Першими BMW Operating System X, BMW Panoramic Vision та BMW 3D Head-Up Display отримають серійні автомобілі на платформі Neue Klasse. Дебют повністю електричного BMW Neue Klasse X очікується у другій половині 2025 року.