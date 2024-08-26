BMW обошла Tesla заняв первое место на европейском рынке электромобилей по продажам

В июле продажи полностью электрических автомобилей BMW в Европейском Союзе резко возросли, увеличившись более чем на треть и достигнув 14 869 единиц, согласно данным Jato Dynamics. В то же время продажи Tesla снизились на 16%, до 14 561 единицы. Хотя Tesla все еще удерживает лидерство по продажам электромобилей с начала года, она постепенно теряет свою долю на европейском рынке в пользу таких конкурентов, как BMW и Volvo.

В июле 2024 года европейские покупатели зарегистрировали в общей сложности 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на электромобили в Европе снижается, особенно после того, как такие страны, как Германия и Швеция, сократили или отменили субсидии на покупку электромобилей. Вследствие этого некоторые автопроизводители начали пересматривать свои планы по производству электромобилей. Например, Volkswagen — крупнейший автопроизводитель в регионе — заявил, что снижает производственные мощности на своих заводах в Германии и может задержать выпуск новых электрических моделей. Mercedes-Benz также сворачивает свои планы по электрификации и инициативы, связанные с аккумуляторами.

BMW удалось избежать этого спада благодаря высокому спросу на свои модели электромобилей, такие как i4 и iX1, которые показали лучшие результаты продаж по сравнению с аналогичными моделями от Mercedes и Audi. Tesla Model Y остается самой продаваемой электрической моделью в Европе в первом полугодии, хотя спрос на нее падает, что отразилось на снижении продаж на 16% в июле.

Китайские автопроизводители, такие как BYD и SAIC Motor, постепенно расширяли свое присутствие в Европе в этом году, однако угроза введения пошлин ЕС замедлила их экспансию. Чтобы избежать пошлин, китайская компания Dongfeng планирует открыть собственный завод в Европе.