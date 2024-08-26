BMW обійшла Tesla зайнявши перше місце на європейському ринку електромобілів з продажу

У липні продаж повністю електричних автомобілів BMW в Європейському Союзі різко зріс, збільшившись більш ніж на третину і досягнувши 14 869 одиниць, згідно з даними Jato Dynamics. У той же час продаж Tesla знизився на 16%, до 14 561 одиниці. Хоча Tesla все ще утримує лідерство з продажу електромобілів з початку року, вона поступово втрачає свою частку на європейському ринку на користь таких конкурентів, як BMW та Volvo.

У липні 2024 року європейські покупці зареєстрували загалом 139 300 нових електромобілів, що на 6% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Попит на електромобілі в Європі знижується, особливо після того, як такі країни як Німеччина та Швеція скоротили або скасували субсидії на купівлю електромобілів. Внаслідок цього деякі автовиробники почали переглядати свої плани щодо виробництва електромобілів. Наприклад, Volkswagen – найбільший автовиробник у регіоні – заявив, що знижує виробничі потужності на своїх заводах у Німеччині і може затримати випуск нових електричних моделей. Mercedes-Benz також згортає свої плани щодо електрифікації та ініціативи, пов’язані з акумуляторами.

BMW вдалося уникнути цього спаду завдяки високому попиту на свої моделі електромобілів, такі як i4 та iX1, які показали найкращі результати продажів у порівнянні з аналогічними моделями від Mercedes та Audi. Tesla Model Y залишається найбільш продаваною електричною моделлю в Європі в першому півріччі, хоча попит на неї падає, що вплинуло на зниження продажів на 16% у липні.

Китайські автовиробники, такі як BYD та SAIC Motor, поступово розширювали свою присутність у Європі цього року, проте загроза введення мит ЄС уповільнила їхню експансію. Щоб уникнути мита, китайська компанія Dongfeng планує відкрити власний завод у Європі.