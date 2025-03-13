Bluesky разрешила загружать более длительные видео13.03.25
Bluesky расширил возможности для авторов, увеличив максимальную длину загружаемых видео до трех минут. Ранее пользователи могли публиковать ролики не длиннее одной минуты.
Кроме того, обновление коснулось личных сообщений — теперь в платформе появилась вкладка «Запросы», куда будут попадать сообщения от незнакомых пользователей. Также пользователи получили возможность отклонять нежелательные чаты, что позволит лучше контролировать входящие и снизить уровень спама.
Об изменениях рассказала CEO Bluesky Джей Гребер во время выступления на SXSW. Она подчеркнула, что децентрализованная структура платформы защищает ее от давления крупных инвесторов. В случае нежелательных изменений пользователи смогут перейти на другое приложение, сохранив свою сеть контактов.
Bluesky также рассматривает новые способы монетизации, включая платные подписки, инструменты для разработчиков и маркетплейс кастомных лент. Вопросы использования данных для обучения ИИ также в центре внимания компании — пользователи получат больше контроля над тем, как их информация может быть задействована.
На фоне растущего интереса к альтернативным соцсетям аудитория Bluesky в январе превысила 30 миллионов человек, а сама платформа продолжает набирать популярность.
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