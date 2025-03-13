Bluesky дозволила завантажувати більш тривалі відео

Bluesky розширив можливості для авторів, збільшивши максимальну довжину відео до трьох хвилин. Раніше користувачі могли публікувати ролики не довші за одну хвилину.

Крім того, оновлення торкнулося особистих повідомлень – тепер у платформі з’явилася вкладка “Запити”, куди потраплятимуть повідомлення від незнайомих користувачів. Також користувачі отримали можливість відхиляти небажані чати, що дозволить краще контролювати вхідні та знизити рівень спаму.

Про зміни розповіла CEO Bluesky Джей Гребер під час виступу на SXSW. Вона наголосила, що децентралізована структура платформи захищає її від тиску великих інвесторів. У разі небажаних змін користувачі зможуть перейти на іншу програму, зберігши свою мережу контактів.

Bluesky також розглядає нові способи монетизації, включаючи платні підписки, інструменти для розробників та маркетплейс кастомних стрічок. Питання використання даних для навчання ІІ також у центрі уваги компанії — користувачі отримають більше контролю над тим, як їхня інформація може бути задіяна.

На тлі зростаючого інтересу до альтернативних соцмереж аудиторія Bluesky в січні перевищила 30 мільйонів людей, а сама платформа продовжує набирати популярності.