Благодаря повышению систем безопасности, Microsoft не будет выходить из аккаунтов пользователей

С февраля 2025 года Microsoft внедрит автоматический вход в аккаунт, благодаря которому пользователи останутся авторизованными на устройствах, если не используют приватный режим браузера или не выйдут вручную. Это изменение направлено на упрощение взаимодействия с аккаунтами, однако требует особого внимания при работе на публичных компьютерах, где потребуется тщательно следить за завершением сеансов.

В случае, если пользователь забудет выйти из аккаунта, Microsoft предоставит возможность принудительного выхода со всех устройств, браузеров и приложений. Исключение составляют игровые консоли Xbox, где выход необходимо выполнять отдельно.

Эти изменения стали возможны благодаря внедрению технологии Passkeys, которая заменяет традиционные пароли криптографическими ключами. Такие ключи используют биометрические данные, PIN-коды или распознавание лица, что повышает уровень безопасности, исключая риски, связанные с фишингом, слабыми паролями и утечками данных. Подход Microsoft подчеркивает стремление компании к повышению удобства и безопасности своих продуктов, адаптируясь к современным требованиям пользователей.