Завдяки підвищенню систем безпеки, Microsoft не виходитиме з облікових записів користувачів28.01.25
З лютого 2025 року Microsoft впровадить автоматичний вхід до облікового запису, завдяки якому користувачі залишаться авторизованими на пристроях, якщо не використовують приватний режим браузера або не вийдуть вручну. Ця зміна спрямована на спрощення взаємодії з обліковими записами, проте вимагає особливої уваги при роботі на публічних комп’ютерах, де потрібно ретельно стежити за завершенням сеансів.
У випадку, якщо користувач забуде вийти з облікового запису, Microsoft надасть можливість примусового виходу з усіх пристроїв, браузерів та програм. Виняток становлять ігрові консолі Xbox, де вихід необхідно виконувати окремо.
Ці зміни стали можливими завдяки впровадженню технології Passkeys, яка замінює традиційні паролі криптографічними ключами. Такі ключі використовують біометричні дані, PIN-коди або розпізнавання особи, що підвищує рівень безпеки, за винятком ризиків, пов’язаних з фішингом, слабкими паролями та витоками даних. Підхід Microsoft наголошує на прагненні компанії до підвищення зручності та безпеки своїх продуктів, адаптуючись до сучасних вимог користувачів.
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