Bitcoin дороже $100 000. Впервые в истории05.12.24
Bitcoin достиг исторической отметки, превысив $100,000. По данным Coindesk, его пиковая стоимость составила $103,700, а на Binance он торговался до $104,000. На момент написания курс остается выше $100,000, что свидетельствует о сильном интересе к криптовалюте.
Резкий рост цены биткоина сопровождался подъемом других криптовалют. Etherium достиг $3,900, что является значительным восстановлением. Однако этот рост вряд ли повлияет на рынок видеокарт, поскольку майнинг на GPU остается низкодоходным.
Рост курса также вновь привлёк внимание к историям ранних транзакций. Например, знаменитая покупка двух пицц за 10,000 BTC в 2010 году теперь оценивается в $1 млрд, став символом ранней эры криптовалюты. Кроме того, многие вспоминают историю о потерянном жестком диске с 8,000 биткоинов, стоимость которых сегодня составила бы $800 млн.
В апреле 2024 года в сети криптовалюты Bitcoin произошло уменьшение награды за нахождение блока, именуемое — халвинг. Этот процесс повторяется каждые 210 000 блоков, примерно раз в четыре года, и регулирует выпуск криптовалюты. В результате четвёртого халвинга награда за нахождение блока в сети Bitcoin уменьшилась вдвое, с 6,25 до 3,125 BTC.
Другие криптовалюты также показывают рост курсов в последние месяцы, но Ethereum, особенно ценен для геймеров и ПК-энтузиастов, не смог выделиться среди них. Этот альтернативный криптовалютный актив стал основной причиной «криптовалютного бума» несколько лет назад, когда его майнеры буквально разграбили магазины, приобретая почти все доступные модели видеокарт и поднимая их цены в рознице в два-три раза. В настоящее время майнинг на видеокартах стал менее выгодным, чем ранее.
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