Bitcoin дорожчий за $100 000. Вперше в історії05.12.24
Bitcoin досяг історичної позначки, перевищивши $100,000. За даними Coindesk, його пікова вартість становила $103,700, а на Binance він торгувався до $104,000. На момент написання курс залишається вищим за $100,000, що свідчить про сильний інтерес до криптовалюти.
Різке зростання ціни біткоїну супроводжувалося підйомом інших криптовалют. Etherium досягнув $3,900, що є значним відновленням. Однак це зростання навряд чи вплине на ринок відеокарт, оскільки майнінг на GPU залишається низькоприбутковим.
Зростання курсу також знову привернув увагу до історій ранніх транзакцій. Наприклад, знаменита купівля двох піц за 10,000 BTC у 2010 році тепер оцінюється в $1 млрд, ставши символом ранньої ери криптовалюти. Крім того, багато хто згадує історію про втрачений жорсткий диск з 8,000 біткоїнів, вартість яких сьогодні склала б $800 млн.
У квітні 2024 року в мережі криптовалюти Bitcoin відбулося зменшення нагороди за знаходження блоку, яке називається халвінг.Цей процес повторюється кожні 210 000 блоків приблизно раз на чотири роки і регулює випуск криптовалюти. В результаті четвертого халвінгу нагорода за перебування блоку в мережі Bitcoin зменшилася вдвічі, з 6,25 до 3,125 BTC.
Інші криптовалюти також показують зростання курсів в останні місяці, але Ethereum, особливо цінний для геймерів та ПК-ентузіастів, не зміг виділитися серед них. Цей альтернативний криптовалютний актив став основною причиною «криптовалютного буму» кілька років тому, коли його майнери буквально пограбували магазини, купуючи майже всі доступні моделі відеокарт та піднімаючи їх ціни в роздріб у два-три рази. Нині майнінг на відеокартах став менш вигідним, ніж раніше.
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