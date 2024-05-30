Bethesda уже заработала на сериале Fallout почти $80 миллионов

Выход сериала Fallout на Amazon Prime Video вызвал значительный рост интереса к одноимённой серии видеоигр. В прошлом месяце Bethesda сообщила, что в многопользовательский проект Fallout 76 одновременно играли миллион пользователей. Успех сериала, который уже продлили на второй сезон, принёс компании десятки миллионов долларов дохода.

Веб-ресурс VG Insights провёл анализ, чтобы подсчитать, сколько заработала Bethesda благодаря выходу сериала Fallout. В своём исследовании они учитывали продажи игр серии, микротранзакции и лицензионные отчисления от Amazon. За право снять сериал по популярной игровой франшизе Amazon заплатила около $30 миллионов. Продажи Fallout 4 и Fallout 76 принесли Bethesda соответственно $22 и $16 миллионов, а внутриигровые покупки добавили ещё $12 миллионов. Таким образом, общий доход компании составил около $80 миллионов.

Эксперты отмечают, что в будущем права на Fallout могут принести Bethesda сотни миллионов долларов, поскольку популярность франшизы продолжает расти.