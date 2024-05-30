Bethesda вже заробила на серіалі Fallout майже $80 мільйонів

Вихід серіалу Fallout на Amazon Prime Video викликав значне зростання інтересу до однойменної серії відеоігор. Минулого місяця Bethesda повідомила, що в розрахований на багато користувачів проект Fallout 76 одночасно грали мільйон користувачів. Успіх серіалу, який продовжили на другий сезон, приніс компанії десятки мільйонів доларів доходу.

Веб-ресурс VG Insights провів аналіз, щоб підрахувати, скільки заробила Bethesda завдяки виходу серіалу Fallout. У своєму дослідженні вони враховували продажі ігор серії, мікротранзакції та ліцензійні відрахування від Amazon. За право зняти серіал з популярної ігрової франшизи Amazon заплатила близько $30 мільйонів. Продажі Fallout 4 і Fallout 76 принесли Bethesda відповідно $22 і $16 мільйонів, а внутрішньоігрові покупки додали ще $12 мільйонів. Таким чином, загальний прибуток компанії становив близько $80 мільйонів.

Експерти зазначають, що у майбутньому права на Fallout можуть принести Bethesda сотні мільйонів доларів, оскільки популярність франшизи продовжує зростати.