Bethesda вже заробила на серіалі Fallout майже $80 мільйонів30.05.24
Вихід серіалу Fallout на Amazon Prime Video викликав значне зростання інтересу до однойменної серії відеоігор. Минулого місяця Bethesda повідомила, що в розрахований на багато користувачів проект Fallout 76 одночасно грали мільйон користувачів. Успіх серіалу, який продовжили на другий сезон, приніс компанії десятки мільйонів доларів доходу.
Веб-ресурс VG Insights провів аналіз, щоб підрахувати, скільки заробила Bethesda завдяки виходу серіалу Fallout. У своєму дослідженні вони враховували продажі ігор серії, мікротранзакції та ліцензійні відрахування від Amazon. За право зняти серіал з популярної ігрової франшизи Amazon заплатила близько $30 мільйонів. Продажі Fallout 4 і Fallout 76 принесли Bethesda відповідно $22 і $16 мільйонів, а внутрішньоігрові покупки додали ще $12 мільйонів. Таким чином, загальний прибуток компанії становив близько $80 мільйонів.
Експерти зазначають, що у майбутньому права на Fallout можуть принести Bethesda сотні мільйонів доларів, оскільки популярність франшизи продовжує зростати.
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Продаж ігор Fallout 4 і Fallout 76 приніс Bethesda відповідно $22 і $16 мільйонів, а внутрішньоігрові покупки додали ще $12 мільйонів.
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