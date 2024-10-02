Беспроводные игровые наушники SteelSeries Arctis GameBuds имеют активное шумоподавление02.10.24
SteelSeries представила новые игровые наушники Arctis GameBuds, которые доступны для заказа по цене 159,99 долларов США. Эти наушники сочетают в себе высококачественный звук и продвинутые функции для геймеров.
Основные характеристики Arctis GameBuds:
- Беспроводное подключение: работает на частоте 2,4 ГГц через USB-C и поддерживает Bluetooth 5.3, что позволяет быстро переключаться между мобильными устройствами, консолями и ПК.
- Настройки звука: в мобильном приложении доступно более 100 настроек для различных игр, таких как Call of Duty, Valorant и Fortnite.
- Активное шумоподавление: с возможностью регулировки уровня прозрачности, что позволяет балансировать между полной изоляцией от внешнего шума и осведомленностью о происходящем вокруг.
- 360-градусный пространственный звук: обеспечивает иммерсивное аудио благодаря неодимовым магнитным драйверам.
- Автономность: более 40 часов работы, включая 10 часов на одном заряде и три дополнительных заряда от футляра.
- Зарядка Qi: футляр поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту от пыли и воды с рейтингом IP55.
Модель появится в магазинах 29 октября.
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Беспроводные игровые наушники SteelSeries Arctis GameBuds имеют активное шумоподавлениеSteelSeries наушники
SteelSeries представила новые игровые наушники Arctis GameBuds, которые доступны для заказа по цене 159,99 долларов США. Эти наушники сочетают в себе высококачественный звук и продвинутые функции для геймеров.
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