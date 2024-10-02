Бездротові ігрові навушники SteelSeries Arctis GameBuds мають активне шумозаглушення02.10.24
SteelSeries представила нові ігрові навушники Arctis GameBuds, які доступні для замовлення за ціною 159,99 доларів США. Ці навушники поєднують високоякісний звук і просунуті функції для геймерів.
Основні характеристики Arctis GameBuds:
- Бездротове підключення: працює на частоті 2,4 ГГц через USB-C і підтримує Bluetooth 5.3, що дозволяє швидко перемикатися між мобільними пристроями, консолями та ПК.
- Налаштування звуку: у мобільному додатку доступно більше 100 налаштувань для різних ігор, таких як Call of Duty, Valorant та Fortnite.
- Активне шумозаглушення: з можливістю регулювання рівня прозорості, що дозволяє балансувати між повною ізоляцією від зовнішнього шуму та поінформованістю про те, що відбувається навколо.
- 360-градусний просторовий звук: забезпечує імерсивне аудіо завдяки неодимовим магнітним драйверам.
- Автономність: більше 40 годин роботи, включаючи 10 годин на одному заряді та три додаткові заряди від футляра.
- Заряджання Qi: футляр підтримує бездротову зарядку та має захист від пилу та води з рейтингом IP55.
Модель з’явиться у магазинах 29 жовтня.
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SteelSeries представила нові ігрові навушники Arctis GameBuds, які доступні для замовлення за ціною 159,99 доларів США. Ці навушники поєднують високоякісний звук і просунуті функції для геймерів.
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