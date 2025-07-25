Battlefield 6 — вышел первый трейлер и подробности о мультиплеере

Electronic Arts выпустила дебютный трейлер Battlefield 6. На этот раз противником станет частная военная компания Pax Armata, которая открыто воюет с НАТО и его союзниками под лозунгом: «Наша защита — ваш покой».

В ролике показаны масштабные сражения — наземные и воздушные, использование дронов, танков и массированные авиаудары. Разработчики заявляют, что это будет «самая масштабная война» в истории серии. Игра получит обновлённую систему управления техникой и усиленное взаимодействие между классами.

Одной из наиболее обсуждаемых особенностей является система оружия, привязанная к классам игроков. В отличие от прошлых игр, Battlefield 6 представляет гибридный подход. Согласно сообщению Дэвида Сирланда, ведущего продюсера Battlefield Studios, открытая бета-версия будет включать два варианта плейлиста:

Закрытый оружейный плейлист: В этом случае каждый класс может использовать только свое фирменное оружие.

Открытый оружейный плейлист: Позволяет игрокам использовать любое оружие, независимо от класса.

Проектом занимается объединённая команда под руководством Винса Зампелы — одного из создателей Modern Warfare, Titanfall и Apex Legends. В разработке участвуют сразу несколько студий: DICE (отвечает за мультиплеер), EA Motive (сюжетная кампания), Criterion Games (контент и техподдержка), а также Ripple Effect, занимающаяся Portal-режимом и новыми игровыми форматами.

Авторы подчёркивают смену подхода: вместо гонки за релизом — ставка на качество и постоянный диалог с игроками. Уже запущена программа Battlefield Labs, где сообщество может тестировать ранние версии игры и делиться отзывами.

Геймплей, включая многопользовательские сражения, обещают показать 31 июля. Дата выхода пока не объявлена.